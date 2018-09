Mestalla, la mejor garantía Todavía quedan decenas de entradas a la venta para el estreno de Champions y el Valencia da por hecho que el miércoles habrá lleno La Juve de Cancelo viene reforzada tras los dos goles que anotó Cristiano Ronaldo J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Domingo, 16 septiembre 2018, 23:52

Con el Valencia pellizcando por sorpresa los todavía prematuros puestos de descenso, prepararse para el estreno de Champions cuando el que te va a poner a prueba es un adversario como la Juventus supone todo un ejercicio de fe. Que el Valencia no puede para esta ocasión funcionar contra los italianos como lo ha hecho en estas cuatro primeras jornadas de Liga es algo que queda fuera de toda duda. Si lo hace, en lugar de competir en la Liga de Campeones como repite una y otra vez Marcelino, lo que ocurrirá es que estará condenado a padecer. Y eso, para un grupo como el valencianista es ahora mismo lo peor que podría pasarle. Marcelino ya ha detectado síntomas de ansiedad en su gente, aunque se equivocaría el preparador asturiano si todo el déficit deportivo lo reduce al aspecto emocional.

El Valencia necesita de alguna manera reciclarse y es inevitable que surjan las comparativas con el de la temporada pasada, algo que no parece gustarle en exceso al entrenador, el primero en demandar el aliento de la grada. Mientras el Valencia no acaba de despegar, el rival del miércoles llega crecido. Cuatro de cuatro. Y lo más significativo: con Cristiano Ronaldo despertando del letargo que le ha tenido las tres jornadas anteriores sin ver puerta (320 minutos). Ya estaban en Turín hablando de la racha del portugués y ayer no sólo se estrenó sino que lo hizo por partida doble. El primero llegó en el minuto 50 del duelo contra el Sassuolo. Luego, 15 minutos después haría el segundo (2-1).

EN BLANQUINEGRO goles ha anotado en su carrera Cristiano Ronaldo al Valencia El portugués califica de «muy duro» el grupo en el que también está el Manchester United y el Young Boys suizo. El equipo de José Mourinho venció 1-2 al Watford, con Mata de suplente y Ander Herrera, lesionado.

«Es el fútbol, lo importante es que el equipo gane. A lo mejor estaba un poco ansioso. Es normal, después de salir del Madrid y todo lo que pasó, me dejó a lo mejor un poco mas ansioso», reconocía Cristiano tras el partido en declaraciones a 'Sky Sport'. «A veces no controlamos nuestra ansiedad, pero estoy contento». Curiosamente, Marcelino también ha hablado de la ansiedad de sus jugadores por marcar y por conseguir la primera victoria, más aún cuando antes de la media hora el sábado en Mestalla ya se pudo sentir -y escuchar- el nerviosismo de la grada.

Será el de la afición uno de los aspectos que de cara a la cita del miércoles más importancia ha adquirido desde el punto de vista valencianista. Mestalla, hoy por hoy, es el arma más fiable a la que puede recurrir el equipo. Ayer el club confirmaba que todavía quedaban varias decenas de entradas a la venta pero de la misma manera se daba prácticamente por hecho que a lo largo de este lunes se podrían liquidar y dar por concluida la venta. El lleno está pues garantizado.