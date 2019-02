Fútbol | Valencia CF «No me merece ninguna consideración» EFE Marcelino se muestra ácido con la polémica arbitral sobre el VAR y el penalti no señalado a Wass JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Miércoles, 20 febrero 2019, 14:42

Marcelino lleva días cabreado con el VAR y con todo lo que eso conlleva. Sobre todo después de que el domingo pasado, en Mestalla, a Wass no se le señalara un penalti por una jugada en la que Gameiro participó y estaba, según el criterio arbitral que esta misma mañana ha expuesto López Nieto, en fuera de juego. El técnico del Valencia ha sido contundente pero no ha querido profundizar en esta polémica.

«No había fuera de juego. Gameiro no participaba. Me da igual, no me merece ninguna consideración ni atención. Los árbitros pitan, el VAR pita y nosotros a jugar al fútbol», ha dicho el técnico visiblemente enfadado.

Ha sido su última pincelada en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra el Celtic, un partido en el que el entrenador valencianista ha insistido que la eliminatoria no está resuelta de antemano con ese 0-2 de ventaja. «El Celtic es un equipo que juega con una filosofía de juego clara. Si no la ha podido llevar a cabo ha sido por el buen trabajo a nivel de organización y compromiso del Valencia. Los momentos en los que metimos los goles tuvieron influencia en el partido. Creíamos antes que el Celtic allí iba a ser un equipo peligroso y difícil, y si no lo ha sido ha sido por el buen trabajo de los jugadores del Valencia».

«No podemos relajarnos o pensar que está todo hecho», ha añadido Marcelino, que ha confirmado que jugarán Garay y Diakhaby, pero no ha querido avanzar si actuará Neto o Jaume en la portería. Eso sí, ha admitido que Guedes está «para jugar desde el principio».