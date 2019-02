Mario Melero López (C. Andaluz) será el encargado de pitar el domingo que viene el encuentro de Mestalla entre el Valencia y la Real Sociedad. En el VAR estará Santiago Jaime Latre (C. Aragonés). Curiosamente, será el primer partido que Melero López pite esta temporada al Valencia. La última vez que lo hizo fue la campaña pasada, en el Leganés-Valencia (0-1). El Alavés-Levante lo arbitrará Alberto Undiano Mallenco (C. Navarro) y el VAR estará para José Luis Munuera Montero (C. Andaluz).