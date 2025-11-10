Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bartra y Jesús Vázquez, en el encuentro de Mestalla. AFP

La mejoría del Valencia empieza por atrás

Los ajustes defensivos y el ritmo de ida y vuelta facilitan la resurrección del equipo de Corberán| «La intensidad y la agresividad en los duelos fueron algunas de las principales claves», dice el excapitán Fernando Gómez Colomer

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:52

Más remates a puerta, más remates fuera, más asistencias, más faltas cometidas, más efectividad, más saques de esquina... el Valencia renueva su repertorio, pasa del ... gris-oscuro a un tono algo más claro. La resurrección llega en el momento más delicado –justo antes de un parón y del derbi– y le sirve para ganar algo de oxígeno y como la afición de Mestalla es como es, un punto ha bastado para borrar el aburrimiento y los temores y lanzarse en brazos una vez más del equipo. La mejoría del juego ante el Betis fue más que evidente, sobre todo porque se partía también de un nivel bastante bajo, aunque lo verdaderamente significativo es que en el ambiente queda flotando la idea de que el vestuario ha cogido el mensaje de Carlos Corberán.

