La mejoría del Valencia empieza por atrás

Más remates a puerta, más remates fuera, más asistencias, más faltas cometidas, más efectividad, más saques de esquina... el Valencia renueva su repertorio, pasa del ... gris-oscuro a un tono algo más claro. La resurrección llega en el momento más delicado –justo antes de un parón y del derbi– y le sirve para ganar algo de oxígeno y como la afición de Mestalla es como es, un punto ha bastado para borrar el aburrimiento y los temores y lanzarse en brazos una vez más del equipo. La mejoría del juego ante el Betis fue más que evidente, sobre todo porque se partía también de un nivel bastante bajo, aunque lo verdaderamente significativo es que en el ambiente queda flotando la idea de que el vestuario ha cogido el mensaje de Carlos Corberán.

¿En qué cosas ha cambiado este Valencia que le haya permitido jugarle de tú a tú al quinto clasificado? Fernando Gómez, analista de LAS PROVINCIAS, apunta alguna de las claves que le han servido al Valencia para borrar el pesimismo general que se había detectado, quizás más de puertas para afuera que para adentro. Fernando es rotundo cuando señala dónde nace básicamente esta sorprendente transformación: «Sobre todo el aspecto defensivo. A partir de ahí, todo se ha hecho mejor».

Mucho se había hablado precisamente durante la semana de la posibilidad de que Corberán modificara su defensa apostando por tres centrales y sacrificando a Thierry. No lo hizo. Los de atrás funcionaron pero también se cambió el talante y disposición de los jugadores del medio del campo. «El equipo tenía muchos problemas en la presión alta y en el repliegue medio e incluso el intensivo. Dejaba que los rivales hicieran demasiadas cosas en ataque, más aún de lo que por su nivel fueran capaces de hacer. Nos hacían mucho daño con poco esfuerzo y aunque no tuvieran en un principio capacidad para ello», considera el exjugador con más partidos con la camiseta del Valencia.

Es verdad que el Betis tuvo sus ocasiones de gol en botas de Antony y Abde... pero también el Valencia rozó el gol con el larguero que estrelló Danjuma, con la opción que le salvó el meta al neerlandés y con el remate un tanto inocente de Diego López. Esas alternativas hizo que en esos primeros 45 minutos se viviera una fase viva y hasta estresante.

El Valencia, beneficiado

El interés en el ida y vuelta

Es algo que por supuesto descartan prácticamente todos los entrenadores, pero en el caso que afecta, benefició quizás al Valencia. Fernando detecta esta circunstancia en su reflexión: «Antes defendíamos peor el área y también en las acciones a nivel de balón. Una vez solucionamos estas cuestiones, el partido fue ganando en intensidad. »Ellos nos generaron ocasiones pero también nosotros, incluso diría que más claras. En esa ida y vuelta en el que se convirtió el duelo, el Valencia consiguió hacerle más daño al Betis que el que le podía corresponder por la posición en la tabla que ocupa. Imagino que a Corberán le gustó pero no tanto a Pellegrini. Los futbolistas fueron antes a la presión, se robaba el balón también antes y no se permitía al rival que generara su fútbol. Solo hay que ver que cuando el Betis manejó la posesión en campo del Valencia, tenía tremendas dificultades para encontrar espacios en la espalda de los laterales. El gol de Betis vino por una pérdida de Tárrega, no por una acción del rival. Cuando estás tan metido atrás siempre llegas con menos efectivos, pero cuando robas el balón puedes aprovechar la velocidad y eso se vio sobre todo en la banda izquierda, con Danjuma y Gayà que aprovecharon que Antony no ayudaba absolutamente nada en labores defensivas«.

La aportación de los cambios

Agresividad y rival cansado

Fue un Valencia coral, con todo el grupo remando en la misma dirección y casi de manera coordinada. «Esa intensidad y agresividad que se vio en los duelos benefició mucho al Valencia, y aunque en la segunda mitad parecía que el Betis ajustó más su juego, lo cierto es que con los cambios el Valencia volvió a equilibrar el juego». Eso incendió la grada. «Siempre en Mestalla esos últimos quince minutos se le hacen muy largos a los rivales cuando el marcador está muy apretado. Ellos acusaron cansancio por el partido de la Europa League».

Próximos desafíos

Presión alta y balón jugado

Y de hacer, pero en el futuro a corto-medio plazo, habla Fernando. Sobre todo cuando la clasificación permita cierto respiro. «Eso les permitirá intentar hacer más cosas, como por ejemplo presionar más arriba, jugar en campo contrario o incluso salir con el balón jugado desde atrás, cosa que ahora no se hace». El próximo rival es el Levante y el derbi deparará el duelo entre dos equipos con apuros en la clasificación. Fernando advierte: «Va a ser importantísimo y nada fácil ganarles porque compite muy bien ante cualquier adversario».