«Somos de los mejores equipos de la Liga pero a veces no lo refrendamos» El preparador considera que ante el Ahtletic el conjunto no hizo nada diferente que en otros partidos donde sólo se logró el empate Marcelino García Toral Entrenador del Valencia LOURDES MARTÍ Domingo, 3 marzo 2019, 23:54

Marcelino García Toral no vio ninguna diferencia en el juego del Valencia ante el Athletic respecto a los anteriores choques ligueros en los que no se logró la victoria: «El equipo no ha hecho nada diferente a muchos partidos que empatamos. Tuvimos efectividad, marcamos dos extraordinarios goles tanto en la ejecución como en las jugadas hasta llegar a ellos y eso confirma que estamos muy bien».

El entrenador blanquinegro tildó de «muy complicada» la Liga: «Es muy difícil ganar cada partido incluso para los grandes, hay pocas goleadas, con victorias considerables, todo está muy ajustado, los pequeños detalles marcan los partidos». Respecto a si esta circusntacia es positiva o no para el Valencia, Marcelino comentó: «Para nosotros es bueno porque con 36 puntos a estas alturas, si hubiese equipos con números habituales, estaríamos a diez puntos de ellos».

«Somos de los mejores equipos de la Liga pero a veces no lo refrendamos. Necesitamos a la gente con nosotros, es determinante. Había que ganar después de cuatro empates seguidos en Liga y aprovechar la inercia del partido de Copa», añadió.

Rodrigo Moreno Delantero del Valencia

El técnico incidió en el trabajo de tres de sus futbolistas. Acerca de Roncaglia comentó que se ha «adaptado muy rápido». Sobre el papel de Kondogbia, Marcelino lo tildó de importante: «Después de una temporada irregular con lesiones y poca continuidad esperamos que vuelva a ser el que todos esperamos». El técnico asturiano restó importancia a la suplencia por segundo partido consecutivo de Carlos Soler : «Tenemos que intentar dosificar esfuerzos, él es muy importante para nosotros. Todos los futbolistas pueden tener altibajos pero él no jugó dos partidos pero ya lo hará».