Maqueta del Nou Mestalla. Óscar Chamorro

El mejor asiento del Nou Mestalla para ver al Valencia, según su artífice

Fenwick tiene claro que la elección de un asiento tiene que ver con distintas consideraciones (incluso de orden emocional) igual que no duda cuando señala a su emplazamiento favorito: la grada oeste

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:02

Comenta

A punto de concluir la entrevista que Mark Fenwick concedió esta semana a LAS PROVINCIAS, y mientras señala hacia la maqueta del nuevo estadio que ... preside su despacho, acepta un reto: dónde recomendaría ver los partidos del Valencia. Qué asiento elegiría si tuviera que sacarse el pase. Respuesta, muy concluyente, sin asomo de duda. «Grada Oeste, en el centro. Hacia la mitad, primera fila». Y advierte: «Ése sería un buen sitio». Luego detalla que en la elección de una ubicación entran en juego otros factores, como los de índole emocional. «Hay gente que seguramente elegirá estará detrás de la portería o en la grada norte, donde hay más bulla», entiende. «Pero por regla general», prosigue, «en todos los campos de fútbol se recomienda elegir el lado oeste».

