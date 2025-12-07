El mejor asiento del Nou Mestalla para ver al Valencia, según su artífice Fenwick tiene claro que la elección de un asiento tiene que ver con distintas consideraciones (incluso de orden emocional) igual que no duda cuando señala a su emplazamiento favorito: la grada oeste

Jorge Alacid Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

A punto de concluir la entrevista que Mark Fenwick concedió esta semana a LAS PROVINCIAS, y mientras señala hacia la maqueta del nuevo estadio que ... preside su despacho, acepta un reto: dónde recomendaría ver los partidos del Valencia. Qué asiento elegiría si tuviera que sacarse el pase. Respuesta, muy concluyente, sin asomo de duda. «Grada Oeste, en el centro. Hacia la mitad, primera fila». Y advierte: «Ése sería un buen sitio». Luego detalla que en la elección de una ubicación entran en juego otros factores, como los de índole emocional. «Hay gente que seguramente elegirá estará detrás de la portería o en la grada norte, donde hay más bulla», entiende. «Pero por regla general», prosigue, «en todos los campos de fútbol se recomienda elegir el lado oeste».

La razón cae por su propio peso... aunque admite matices. Se trata de un emplazamiento ideal en condiciones lumínicas propias del horario de tarde, que el actual modelo de señalamientos de partidos ha alterado. Lo cual no evita que el arquitecto insista en esa idea porque la avalan argumentos de peso. La incidencia de los rayos de sol, por ejemplo, que esa ubicación resuelve con mayor facilidad. Se trata además de unos asientos a una altura apropiada, que permiten una visión panorámica del terreno de juego. «En el estadio del Madrid no sucede así», señala. Pero en el Nou Mestalla «los sitios buenos son los de la grada oeste», insiste, «con el sol a la espalda». «Siempre ha sido la grada principal», concluye, «y en Valencia, todavía más porque es la orientación que da a la avenida». Y deja una frase para la despedida, con pinta de eslogan: «En el Nou Mestalla, yo diría grada oeste, zona media, primera fila».

Temas

Mestalla