Medrán, pendiente de destino, no se entrena con el grupo

A la espera de que el Valencia le encuentre un destino para la próxima temporada, el futbolista cordobés no entrenó ayer junto al resto de sus compañeros, debido a una pequeña lumbalgia. Medrán no cuenta para el técnico asturiano y no ha gozado de minutos durante los partidos de pretemporada. El mediocentro vuelve a ser uno de los descartes de Marcelino tras no contar en ninguna de las dos temporadas anteriores, en las que salió cedido.

Medrán sonó durante el mercado para volver al Rayo Vallecano, que competirá en segunda división, y era una de las preferencias del entrenador vigués Fran Escribá, próximo rival valencianiasta. Sin embargo, la vía gallega quedó cerrada después de que los celestes ficharan a Pape Cheikh.

El centrocampista cordobés, de 25 años, fue la única ausencia de la mañana, donde Kang In Lee volvió a entrenarse con normalidad. El equipo continuó preparando el partido contra el Celta de Vigo, donde el Valencia intentará conseguir su primera victoria en liga. A la sesión asistió el presidente de la entidad Anil Murthy.