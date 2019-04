Del mediodía de Mestalla a Anoeta pasando por Girona. El Valencia se la juega a las doce con el Eibar, nada más acabar le toca al Sevilla y después al Getafe J. CARLOS VALLDECABRES Sábado, 27 abril 2019, 23:48

Dijo un día Marcelino hablando -quizás con excesiva crudeza- sobre Nacho Vidal y su situación en la plantilla, que el Valencia no esperaba a nadie. Pues bien, la Champions -para ser más exactos el último vagón que conduce a ésta- tampoco. Hoy se decide el primero de los cuatro capítulos que quedan para resolver el enigma de ver qué cuarto equipo pisará la alfombra roja la temporada que viene. En este domingo electoral, el Valencia es el primero que 'vota'. Lo hará al mediodía y un cuarto de hora después de que acabe este enigmático encuentro en Mestalla contra el Eibar, en plena comida dominguera, quien se la jugará será el Sevilla contra un más que apurado Girona. Y casi sin tiempo para digerir ni lo que haya ocurrido en el estadio blanquinegro, ni la paella ni lo que pase en terreno catalán, la atención se la llevará el Getafe en su paso por Anoeta. De esta forma, de doce del mediodía a seis de la tarde, el valencianismo estará pendiente de los resultados que se den en los tres escenarios en una tarde intensa y agitada.

Y para no empezar el día con mal pie, Marcelino ya advertía ayer que su equipo está capacitado para hacer un último esfuerzo y mantener el nivel exhibido en lo poco de competición que queda. Es curioso pero cuando las cosas salen de cara, nadie se pone a cuestionar asuntos como el del horario, por ejemplo. En febrero pasado, cuando el Valencia transitaba por la novena plaza de la Liga y hablar de engancharse a la Champions era casi una temeridad por el panorama tan dubitativo que había, el técnico asturiano alzó la voz para protestar por los horarios que la Liga le estaba asignando a su equipo. Al asturiano no le gustaba que el Valencia jugara a primera hora de la tarde (sobre las cuatro). El argumento para sujetar esta protesta era la velocidad con la que el balón circulaba por el césped. Más rápido, en su opinión, tirando a la noche que a la hora del café y la siesta en el sofá.

Semanas después, cuando las cosas han mejorado ostensiblemente para el Valencia y el equipo va a una velocidad de crucero indiscutible, ya nadie echa un vistazo al horario. Jugar a las doce de la mañana suele ser algo extraño para los futbolistas, acostumbrados a comer y echarse en la cama antes de subirse al autobús para ir al estadio. También es verdad que a esa hora es cuando más días entrenan.

Dos victorias y dos empates, el bagaje del Valencia jugando por las mañanas

El fútbol en general ofrece situaciones así. Cuando un equipo funciona de verdad, como es el caso actual del Valencia pese a perder en el Wanda, le da igual jugar de día que de noche. Y lo curioso es que cuando Marcelino protestaba, no se daba cuenta de que realmente a su equipo no le ha ido nada mal, por ejemplo, jugando por la mañana en lugar de hacerlo por la noche. De hecho, al mediodía se le empató al Levante en el Ciutat (2-2), se le ganó a las 13 horas a la Real en Anoeta (0-1), también se le ganó al Huesca (2-1) y al menos no se perdió en Leganés (1-1). Además, si se echa un vistazo a lo que ocurrió la temporada pasada, también con Marcelino en el banquillo blanquinegro, al Leganés se le goleó jugando al mediodía (3-0) y al Alavés se le birlaron los puntos en Vitoria con este mismo horario (1-2). Con estos precedentes y teniendo en cuenta que a las doce Marcelino no conoce la derrota con el Valencia, para el partido de hoy aumenta de manera considerable la confianza en las opciones blanquinegras.

Cambios, pero no muchos

No hay duda de que el Eibar tiene una fuerte costura, por obra y gracia de Mendilibar. Pero de la misma forma y en clave valencianista, ayuda el hecho de saber que Marcelino ha recuperado esta semana a Rodrigo tras la sanción y que Guedes ha superado teóricamente las molestias en el sóleo. En el Valencia habrá algunos cambios en el once: Roncaglia parece destinado al lateral derecho y sabiendo que el jueves hay que vérselas con el Arsenal de Emery, quizás Marcelino dé tregua a futbolistas como Coquelin y Carlos Soler. La incógnita es ver en qué ubicación se sitúa Guedes, si pegado a la banda, en la delantera o si, en cambio, opta por preservarlo en el banquillo para evitar riesgos.

Los de Mendilibar aún no tienen la salvación matemática en el bolsillo, por lo que cualquier punto en los partidos que restan puede resultar vital para sus aspiraciones. El equipo llega plagado de bajas, y aunque recupera a Joan Jordán y Cote, no podrán jugar en Valencia Kike García ni Diop.