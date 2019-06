Maxi Gómez, el jugador que pretende incorporar el Valencia este verano, está viendo la Copa América desde el banquillo. El delantero del Celta no ha jugado todavía y tampoco tiene previsto hacerlo en el once inicial en el encuentro que enfrentará esta madrugada a Uruguay contra Perú. Uruguay no llegaba a unos cuartos de final desde Argentina-2011, cuando se coronó campeón de América por decimoquinta ocasión. Luis Suárez y Édinson Cavani volverán a ser los delanteros titulares.