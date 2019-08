Maxi Gómez: «Los capitanes hablaban mucho sobre la crisis, pero se resolvió» «En ese tema trato de no meterme. Yo estoy para jugar al fútbol, aprendiendo de los más grandes », confesó sobre la tensión interna JAVIER GASCÓ Domingo, 11 agosto 2019, 23:08

Sólo catorce días después de la llegada de Maxi Gómez al club, la bomba entre Mateo Alemany y Peter Lim casi estalla. El joven delantero vivió sus primeros días como valencianista a la sombra del conflicto. «Creo que no es fácil adaptarse a otro fútbol, a otro tipo de juego. No es nada que ver al Celta. Vamos a poco, entrenamiento a entrenamiento. Lo que me dice Marcelino intento hacerlo dentro de la cancha y la verdad es que estoy muy contento», aseguró el ariete.

Con la crisis institucional todavía presente en el ambiente, el uruguayo disputó los últimos 30 minutos el encuentro e incluso lanzó un penalti para convertir su primer tanto como valencianista. Tras el partido, el delantero tuvo que salir del paso ante las cuestiones sobre la polémica situación vivida en el club en las últimas semanas. «En ese tema trato de no meterme. Yo estoy para jugar al fútbol. Estoy aprendiendo de los mas grandes. Los capitanes hablaban mucho de eso, pero se resolvió todo. Estamos muy felices porque arranca la liga y hay que hacer una buena temporada», aseguró un Maxi Gómez que aprovechó la intervención para agradecer a la afición el apoyo que le está dando en sus primeros días como valencianista.

El charrúa se mostró muy contento de pisar por primera vez su nueva casa con el Valencia, a pesar del sabor amargo que le dejó la derrota: «No me esperaba algo así tan lindo. El recibimiento de la gente, el apoyo que nos dieron. La verdad que muy contento, pero triste por el resultado».

Todavía es pronto para pensar en la titularidad, pero Maxi Gómez aseguró que iba a dar el cien por cien para conseguir un hueco en el once de Marcelino: «No es fácil adaptarse a un juego muy rápido como juega el Valencia. Vamos a ir agarrados de la mano y ojalá que en los partidos lo haga de buena manera». En el del sábado se le vio espeso. Sin embargo, el uruguayo no tuvo reparo a la hora de ejecutar el cuarto penalti para enviarlo al fondo de la red. Maxi Gómez se mostró confiado en que ese sea el primero de muchos goles con la camiseta blanquinegra. «La verdad es que es algo muy lindo poder hacer un gol con toda la afición. Ojalá que puedan venir muchos más», confesó el atacante tras su primer partido en Mestalla.