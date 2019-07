Maxi Gómez: «Hace dos años jugaba la Champions en la Play» LÁZARO DE LA PEÑA El uruguayo recalca en su presentación como jugador del Valencia que su representante siempre supo que su decisión era jugar en Mestalla JUAN CARLOS VILLENA Valencia Miércoles, 17 julio 2019, 18:50

El fichaje más esperado del verano en el Valencia, Maxi Gómez, no ha ocultado la ilusión de llegar a un equipo de Champions como un paso más en su carrera. De una manera muy gráfica: «Tuve pocas vacaciones con la Copa América porque estuve con la selección pero cundo llegó la oportunidad de firmar con el Valencia no lo pensé. Hace dos años jugaba la Champions en la Play y ahora la jugaré en el campo«. La frase que más ha repetido el delantero en su puesta de largo, ante las insistentes preguntas sobre el culebrón con el West Ham y su representante como protagonistas, es que su agente «desde el primer momento» tenía claro que la decisión del delantero era «jugar en el Valencia». Es más, el interés de otros clubes como el conjunto inglés es algo que sólo le llegó de boca de su agencia de representación: «Hubieron equipos grandes que contaban conmigo, se habló del Barcelona, el Atlético o muchos equipos ingleses peor cuando me hablaron del Valencia fue mi primera opción y le dije sí a mi representante«.

Gómez no ha querido meterse la presión pública de decir una cifra de goles como objetivo pero sí que ha confesado un sueño en su crecimiento como futbolista: «En Uruguay se habla mucho de que soy parecido a Luis Suárez. Es lindo que me comparen con una bestia y unos de los mejores delanteros del mundo. Estoy aprendiendo y soy muy joven«.

El presidente del Valencia, Anil Murthy, ha agradecido a Maxi Gómez que haya priorizado el proyecto deportivo al dinero, en clara referencia al mayor sueldo que le puso encima de la mesa el West Ham: «Estamos muy contentos de incorporar a un delantero joven y con hambre de seguir creciendo en un club de Champions como el Valencia. Debemos ser conscientes que competimos con clubes más poderosos económicamente pero en la actualidad el Valencia es un club con un proyecto muy atractivo. Siempre ha sido nuestra primera opción para reforzar la delantera, en los despachos peleamos para conseguir objetivos como en el césped. He escuchado (dirigiéndose al jugador) que has dicho que la humildad y el sacrificio son dos valores que te enseñaron en casa. Los compartimos. Has tomado una decisión inteligente. Hay jugadores que prefieren ganar más dinero a un mejor proyecto deportivo y luego acaban dando dos pasos atrás en su carrera. Has decidido unirte a un equipo que juega cuatro competiciones, jugando en Mestalla con una afición única«.