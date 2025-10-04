Marcos López y su desconocido pasado valencianista: «Con 16 años me fichan» El comentarista es un apasionado del fútbol y también tuvo un pasado como jugador que pocos saben

A. Pedroche Sábado, 4 de octubre 2025, 15:35

Marcos López es uno de los comentaristas de fútbol más reconocidos de nuestro país. Empezó a sumergirse en el mundo de la información con su propio blog Futbolitis allá por principios de los 2000. Su criterio y su forma de entender el juego llamaron la atención de Jose Antonio Abellán que lo incorporó a su equipo de la Cadena Cope. A partir de ese momento despegó su carrera en los medios. Ha comentado miles de partido en cadenas como Antena 3 o La Sexta. Su dupla junto a Antonio Esteva es historia del fútbol en abierto en nuestro país.

Pese a que Marcos López es una figura pública, para muchos es un completo desconocido. Con un perfil siempre discreto, ha trabajado como pieza importante en varios equipo de la máxima élite como la Real Sociedad o la Roma durante la etapa de Luis Enrique como entrenador. También jugó a fútbol en su juventud. A muy alto nivel de hecho. Con solo 10 años fichó por el Real Oviedo; el equipo de su ciudad. Sin embargo, en su adolescencia le llegó su gran oportunidad de la mano del Valencia. Lo ha contado en el podcast 'Offsiders'.

«Con 16 años me quiere fichar el Valencia. Entonces Paquito, que en paz descanse, me vio jugar en un partido con el colegio y observó algo diferente. Yo jugaba de 8 o de 10. Era el típico mediapunta o segundo delantero que metía balones al hueco», explica. Sin embargo, su aventura en Valencia no fue fácil.

«En aquella época estaba Hiddink de entrenador. El Valencia hacía un fútbol muy asociativo de posición. Sin embargo, allí se me empieza a caer el pelo de nuevo (Marcos López tiene alopecia diagnosticada desde los 10 años). Una de las razones por las que creo que no llegué a ser futbolista fue porque tuve mala suerte en un momento determinado. Andaba con tratamiento de cortisona y...Aunque yo entrenaba y me esforzaba, pero esos problemas te terminan alejando», ha confesado.

El Valencia siguió apostando por él y lo cedió a algunos equipos asturianos. No quiso perder sus derechos. Incluso tuvo épocas en las que bajaba desde Asturias solamente para jugar en el Valencia, pero no se puedo prolongar en el tiempo. López también ha reconocido que aprendió mucho en aquella etapa y despertó su instinto de ser entrenador: «Cuando estaba en la residencia de Paterna miraba los entrenamientos del primer equipo y apuntaba en una libreta todos los ejercicios que hacían».

Con 18 años, ya jugando para un equipo de Asturias, Marcos López sufrió un choque durante un encuentro que puso punto y final a su carrera. «Me partí la nariz por 24 partes. Estuve un año sin poder jugar esperando a que me operaran. Ahí se acabó por completo mi carrera. Luego he jugado a fútbol sala y con amigos, pero nunca con aspiraciones de llegar a ser profesional».

