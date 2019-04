Marcelino: «El Villarreal metió cuatro goles al Barça»

Marcelino considera que la etiqueta de «favorito» que Calleja puso al Valencia es para quitar «presión» al conjunto amarillo. «No tenemos que tener las más mínima confianza. En un día bueno le metió cuatro goles al Barça. Lo respetamos al máximo. Los que piensen que la eliminatoria es fácil, no son realistas. Es un derbi y hay muchos alicientes», afirmó un técnico que espera recuperar a Kondogbia «antes de que termine la temporada». Hasta ese momento intentará suplir su baja con Soler o Wass además de Coquelin o Parejo: «Es previsible que Francis y Dani no puedan jugar todos los minutos al tener cuatro amarillas. Cuando surja ese momento y en función del rival tomaremos una decisión. No fijamos la atención más allá del partido ante el Villarreal».

Aunque el Valencia está «a cinco partidos de ganar un título y entrar como consecuencia en la próxima Champions», Marcelino no descarta terminar cuartos en Liga: «Con los últimos resultados estamos en la pelea, quedan 21 puntos y estamos a cuatro del Getafe. Lo que debemos hacer es centrarnos siempre en el siguiente partido».