Marcelino: «Sólo percibo el apoyo del club. Yo estoy igual de fuerte» Marcelino García Toral, entrenador del Valencia. / Juan J. Monzó El técnico afirma que ante el Young Boys sólo contempla la victoria LOURDES MARTÍ Martes, 6 noviembre 2018, 14:25

Marcelino García Toral ya ha dicho a sus jugadores que para vencer al Young Boys no se ha de repetir lo ocurrido en el partido en Suiza. «Nos vamos a guiar por ese encuentro, es obvio, es el mejor ejemplo». El entrenador del Valencia ha hecho referencia a la importancia de presentar mañana en Mestalla a las 19:55 horas el «mejor escenario posible» para lograr tres puntos en una competición en la que a todos les interesa continuar: «Me gustaría contextualizarlo. Nos centramos en la Champions. Me gustaría transmitir y convencer que fuera así. Ganar significa poder seguir teniendo opciones de seguir, asegurar el tercer puesto en el peor de los casos. Me pregunto si no significa prestigio para el club y la ciudad, dinero para la entidad, que la afición disfrute de Europa. En todo este contexto me gustaría que mañana estos jugadores que se lo han ganado con los diez meses anteriores disfrutemos y pongamos el escenario para ganar. Si no ganamos estamos en el momento de hacer crítica seguro que merecida pero hasta entonces creo que debemos saber utilizar este partido con todo lo que beneficia para todos. Los futbolistas están bien, un equipo que está limitado, destruido no es capaz de hacer el partido que hizo tres días antes. Esta plantilla está pasándolo mal y el entrenador, demuestran cada día que quieren salir de esta situación y mañana merecemos el mejor escenario posible para ganar».

Marcelino afirma que entendería los reproches de la afición en el caso de no lograr la victoria aunque prefiere no imaginárselo: «No podemos contemplar que mañana no podemos ganar, nunca. No voy a un partido pensando que no puedo lograr la victoria. Entiendo siempre la respuesta del aficionado, es soberano. Ante el Girona, el público estuvo con su equipo hasta el final, luego transmite su opinión por no verlo ganar. Es lógico». Mas reforzado se siente el técnico dentro de la entidad y considera que es normal por el bagaje anterior: «Dentro del club sólo percibo apoyo y confianza en nuestro trabajo porque desde que llegamos demostramos una forma de proceder, implicación absoluta, ilusión máxima y eso persiste, tenemos más dedicación que el primer día. El Valencia es un club exigente, cuando llegamos lo sabíamos, el club antepone 16-17 meses de trabajo a dos y eso es lo que transmite el equipo en el campo, respeto cualquier opinión. Estoy igual de fuerte, para mí esto es un reto, encontrarnos en una situación inesperada y estoy seguro de que vamos a salir, el grupo que tenemos a nivel humano y. Pierde, muy poco pero está muy cerca de ganar que de perder, dos partidos donde merecimos ganar ni siquiera empatamos».

«Es evidente que no estamos en un nivel de acierto grande, confiamos en nuestros delanteros. No considero responsables únicamente a ellos como no lo hago con los defensas para recibir goles. Nos podemos definir con la palabra equipo con todas las letras y ahora también. Me pasaban una estadística de que somos el tercer equipo de la liga que más ocasiones crea. Creemos en los futbolistas y seguro que se va a revertir la situación», ha continuado Marcelino quien ha reconocido que los jugadores también necesitan la victoria para dar un paso al frente: «La falta de confianza es algo que está presente porque se ve pero es lógico, es imposible abstraerse cuando tienes en perspectiva y te encuentras con la situación real. La confianza se recupera ganando. El equipo tiene que hacer en el campo méritos para ganar. Debemos insistir, tienen capacidad, son equipo…».

Ante el Girona, el técnico asturiano alineó en el lateral derecho a Daniel Wass; «Uno de los motivos por los que le fichamos es que era polivalente, puede jugar en cuatro posiciones. El otro día estuvo a un gran nivel y no es un parche. Si juega como el otro día es una solución que consideramos muy buena», ha comentado el preparador quien también ha hecho referencia a la pareja Kondogbia-Coquelin ante la ausencia de Parejo: «Forman una muy buena pareja, dando consistencia al equipo, transición, juego, mucho poderío físico considerable igual que Dani con otros o cualquiera de los que pueden jugar y siempre hay dos futbolistas que son importantes más en la faceta de equilibrio y otros que se pueden ajustar».

En este sentido, Marcelino ha reconocido que hay varios jugadores con «ligeras molestias»: «Guedes, aunque acaba de decir que no, las tiene, Gayà, Garay también, Coquelin tuvo fiebre en el partido anterior...». Salvo que esté obligado por causas médicas, el técnico asturiano tiene la intención de repetir el máximo de futbolistas posibles del partido ante el Girona.