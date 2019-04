Marcelino: «Supongo que ahora no dirán que en lugar de bajar tres equipos lo hacen cuatro...» Marcelino, en un entrenamiento del Valencia. / damián torres El técnico se alinea con el club blanquinegro en la defensa del formato anterior de la Supercopa, que quiere cambiar Rubiales C. V. Sábado, 27 abril 2019, 23:48

El Valencia ha salido a pelear contra la Federación y Marcelino no se queda atrás. El técnico se alineó ayer con su club y defendió la postura de no aceptar el nuevo formato de la Supercopa, por el cual se pasa de un duelo único a disputar una semifinal previa. «La lógica dice que si empiezas una competición en unas determinadas normas y condiciones, hasta el final de la misma se deben mantener. Tampoco estoy muy informado pero si se decide modificar esa situación lo lógico es hacerlo para la siguiente competición. Lo que se juega esta Supercopa corresponde a esta temporada y eso se empezó con determinadas normas. Supongo que no se dirá ahora que en vez de tres bajan cuatro... sería algo no lógico».

Con el foco puesto en Sevilla y Getafe, Marcelino prefiere no elegir qué rival es el que más resistencia va a poner en esta carrera hacia la Liga de Campeones. Aún así, el técnico carga de responsabilidad a los andaluces. «La realidad es que los dos suman tres puntos más. Podremos creer que el calendario beneficia más a unos que a otros pero hay un club que tiene la obligación de luchar por la Champions y es el Sevilla; y otro que está haciendo una gran temporada y se ve con un objetivo, que no es la obligación, que es el Getafe. No hay que estar excesivamente atento o condicionado por lo que hagan los demás. El Getafe depende de sí mismo».

Sobre Joan Jordán, futbolista destacado del Eibar y que se le ha podido relacionar como objetivo del Valencia, el técnico asturiano aclara: «Me parece un buen futbolista pero supongo que el Valencia le ha echado el ojo a muchísimos futbolistas. No me consta que este futbolista sea una opción para venir aquí. Pablo y su grupo están trabajando para intentar suplantar aquellos posibles cambios de final de temporada».