Marcelino: «Sólo reconocí a uno o dos futbolistas» Roncaglia y Moreno pugnan por la posesión del balón. / EFE/Víctor Lerena «Vi a un Kondogbia extraordinario, si los demás le hubiesen seguido, seguramente habríamos ganado», afirma el técnico LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 7 abril 2019, 00:20

Marcelino García Toral sintió que los once futbolistas con el escudo del Valencia sobre el césped de Vallecas no eran los suyos. «No sé lo que faltó contra el Rayo. No lo sé. No me gusta ver a mi equipo jugar de esta forma. Sólo reconocí a uno o dos futbolistas de mi equipo. Los demás no han estado a su nivel. Vi a un Kondogbia extraordinario. Si los demás le hubieran seguido seguramente hubiésemos ganado», dijo el técnico contrariado.

El entrenador del Valencia afirmó estar «bastante decepcionado» con el partido del equipo y apeló a la falta de seriedad de sus futbolistas tanto en ataque como en defensa: «Independientemente de la clasificación y dinámicas, el partido se decidió porque fuimos poco contundentes en las áreas. Antes del 1-0, tuvimos dos mano a mano y un penalti que fallamos, cometimos errores atrás que no solemos, sólo puedo felicitar al rival».

Marcelino no cree que los futbolistas menos habituales hayan desaprovechado la oportunidad de ganarse más minutos en el Valencia: «Yo creo en el trabajo de equipo. Cuando funciona, los jugadores también lo hacen. Fuimos muy irregulares. Nosotros tuvimos ocasiones muy claras para adelantarnos. Luego el rival sí ha aprovechado la suya». El entrenador asturiano tampoco considera que el hecho de no haber sumado los tres puntos en juego perjudique más al Valencia que al resto de aspirantes a la cuarta plaza. «Estamos igual que los demás. Nos penaliza no haber ganado contra el Rayo y no haber hecho todo lo posible en el campo para hacerlo, nada más», apuntó.

«Ganó el equipo que más certero estuvo en las áreas. Nosotros no estuvimos en el nivel que podemos estar. Cuando la mayoría de los futbolistas no están a su nivel todo se iguala», añadió el entrenador del Valencia, quien insistió en que no le gusta nada ver al equipo como hizo ante el Rayo.