Marcelino: «La situación del Valencia es una pena pero el dueño quiere que así sea, es una falta de respeto» El entrenador del Villarreal, que fue el último que llevó al Valencia al ganar un título en 2019, vuelve a cargar contra le gestión de Peter Lim: «Es triste para todos y no creo que estos futbolistas sean los culpables de esta situación, para nada»

Juan Carlos Villena Valencia Domingo, 26 de octubre 2025, 00:19

El partido

El primer tiempo fue igualado, luego una fase donde el Valencia tuvo una arreón grande donde nos generaron peligro pero en el primer tiempo lo tuvimos controlado. Llegó la jugada del penalti al borde del descanso y fue un momento importante. En el segundo tiempo el Valencia los metió en el área pero reaccionamos muy bien. Desde el 0 a 2 mostramos una superioridad muy clara para poder haber aumentado la victoria.

La situación del Valencia

Me siento muy querido aquí y eso lo agradezco a todos los valencianos y valencianistas. Así lo siento y estoy muy agradecido por ello. La situación del Valencia es una pena pero el dueño del club quiere que así sea. Es una falta de respeto para el Valencia como club porque así está su historia, para la afición que llena el campo domingo tras domingo y para todos. Los que vivimos aquí y a mí afortunadamente me tocó vivir cosas importantes y sé la respuesta de la afición no se merecen esto. Es triste para todos y no creo que estos futbolistas sean los culpables de esta situación, para nada. Situaciones puntuales hacen que estén con menos puntos de los merecidos pero tienen que seguir y darle todo el apoyo a los jugadores y a la afición hay que decirles que apoyen al equipo.

¿Algún consejo para Carlos Corberán?

No soy quien para dar consejos, me parece un buen entrenador. Veo al Valencia que tiene identidad y un estilo determinado y eso es que tiene trabajo. La temporada pasada la situación fue complicada y junto con todos, porque el entrenador trabaja con los jugadores, fueron capaces de ser competitivos y lograr resultados. El Valencia tiene argumentos futbolísticos y seguro que va a encontrar de forma continuada el camino correcto. Todo está muy igualado en la Liga y el acierto te lleva a la victoria y si no la tienes pierdes puntos como le pasó contra el Espanyol.

Un año de la dana y mensaje a los afectados y ciudadanos de la Comunitat que se siguen manifestando en las calles

Respeto a todo el mundo con el ánimo de buscar soluciones. Aquello que ocurrió fue terrible porque con quien hablabas tenía relación con alguien afectado, un amigo, un familiar, un conocido o un negocio. Cuando tanta gente se ve involucrada en un desastre y hay tantas pérdidas humanas... nunca ví a Valencia tan triste durante tantos meses y viví aquí bastantes años. Lo que más se echa en falta son las pérdidas humanas y la gente pensará un año después que aquello que se le prometió no se le da y eso es lo más triste. Las pérdidas humanas no tienen solución pero los afectados sí y si se les promete una cosa hay que cumplirla siempre. Un año después nos conviene recordarlo a todos porque hay situaciones en la vida que no conviene olvidar.