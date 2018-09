Marcelino: «El equipo no está tan mal como queremos ver» «Vamos a salir de esta», afirma el técnico, que defiende el compromiso de Garay TONI CALERO Valencia Sábado, 22 septiembre 2018, 14:22

Cabeza alta, mirada al frente y decisión. Las primeras 24 horas tras el encuentro ante la Juventus fueron «complicadas, porque lo contrario sería preocupante», pero Marcelino no tiene dudas de que el Valencia va a mejorar empezando por el partido ante el Villarreal. «Pensamos en el partido de mañana, con confianza y seguridad. No es sencillo porque cuando no ganas te metes en una dinámica de dudas, y ahora tenemos que apartarlas y empezar a ganar. Con insistencia y trabajo, lo conseguiremos», ha asegurado el asturiano.

Ha vuelto a recordar Marcelino que el equipo no ha conseguido la victoria aún «por diferentes motivos» entre los que incluye el estado de forma de algunos futbolistas. «Los análisis individuales los hacemos dentro, pero hay jugadores importantes que no están en su mejor forma o están lesionados. Unos porque llegaron tarde, otros tuvieron problemas que no exteriorizamos...», ha analizado Marcelino. Según el entrenador valencianista, «el equipo no está tan mal como queremos ver» y se muestra convencido de que va a salir del bache. Ha pedido Marcelino el apoyo de la afición recordando que el año pasado también pasaron los blanquinegros por momentos de dificultades y «la unión hizo la fuerza hasta conseguir un objetivo que era casi impensable».

Asegura Marcelino que nunca ha habido problemas con Jeison Murillo, que no jugó hasta el choque de Champions. «Este año vais a ver a jugadores que se quedan fuera de las convocatorias y al partido siguiente, juegan. Hacemos la lista pensando en el once y en los posibles cambios. Nada más. Confiamos en Murillo y si expone todo su potencial y merece jugar, seguirá jugando», ha explicado.

Marcelino ha aprovechado una pregunta sobre Ezequiel Garay para defender el compromiso del futbolista argentina, que sólo ha jugado un partido este curso (ante el Atlético) y lleva un mes lesionado. «Esta plantilla tiene una extraordinaria actitud y me considero un entrenador afortunado por la predisposición al trabajo de los jugadores, que quieren estar siempre. Con Garay sucede lo mismo», ha remarcado Marcelino, que espera contar con el central para la siguiente cita ante el Celta.