Marcelino: «Rodrigo está lesionado, hace tiempo que arrastra molestias y va a más» Marcelino posa ayer en la grada del Celtic Park antes del entrenamiento. / Reuters/Lee Smith El técnico asegura que se han visto obligados a parar al delantero y que tiene muy complicado llegar al duelo liguero contra el Espanyol TONI CALERO Jueves, 14 febrero 2019, 00:58

Inicia el Valencia su periplo en la Europa League «en una situación muy difícil por las bajas», según explicó ayer Marcelino. Dentro del nutrido grupo de futbolistas que no pudieron viajar a Glasgow, preocupa y mucho el pie de Rodrigo Moreno. El hispano-brasileño no se quedó recuperándose en la ciudad deportiva de Paterna por pura precaución. De hecho, a Marcelino se le vio muy serio en Celtic Park, justo antes del entrenamiento previo al choque, cuando se refirió a los problemas físicos del ariete. «Rodrigo está lesionado. Si no, estaría aquí con nosotros. Es evidente que tiene una contusión muy fuerte en el pie con la que lleva jugando algún tiempo. Esas molestias van a más y nos vimos obligados a parar», concretó el asturiano.

La acumulación de partidos deja otros nombres propios. Por ejemplo, el de un Dani Parejo que acumula quince titularidades consecutivas. Marcelino aseguró ayer que no había tomado la decisión respecto a si el madrileño va a aguantar otra guerra en Celtic Park. «Tenemos dificultades en esa posición porque Kondogbia viene de una lesión y Coquelin ha tenido molestias. Veremos cómo somos capaces de compensar los esfuerzos porque queremos dar el máximo en la competición», admitió el entrenador blanquinegro, quien regaló algunos elogios para uno que hoy sí, seguro, va a estar en el once: Ezequiel Garay: «Tiene que jugar. Ya no sé si nos preocupa (su estado físico), pero las situaciones vienen así y hay que afrontarlas. Garay está en un muy buen momento de forma, incluso mejor que la pasada temporada. Para nosotros es muy importante, jugará con Diakhaby en el centro de la defensa y esperamos que no surja ningún problema». Sobre la elección en la portería dijo Marcelino que la decisión ya está tomada (en principio, jugará Neto) aunque está «plenamente satisfecho» tanto con el brasileño como con Jaume.

Marcelino cambió el gesto cuando habló de la lesión de Rodrigo y también si se insinúa que el Valencia está tan por encima del Celtic que debería dejar casi resuelta la eliminatoria en la ida. «Ya quisiera yo dejar todos los partidos sentenciados, juguemos contra el Celtic o contra quién juguemos. No lo veo nada fácil. ¿Hablamos de una eliminatoria sentenciada? Pues intuyo un partido de máxima dificultad. No jugamos contra un equipo desconocido o de nivel ínfimo. Lo hacemos contra un equipo que tiene muy buenos futbolistas, algunos de ellos internacionales y 60.000 almas atizando sin parar. Tuve la suerte de jugar en Liverpool un partido importante y por lo que cuentan, Celtic Park es igual o más. Es una motivación como profesional poder vivir este ambiente», reconoció. El Valencia abre su camino en la Europa League, una competición «súper atractiva» según entiende el técnico blanquinegro.