Marcelino: «La relajación siempre es mala compañera de viaje» Marcelino, en la rueda de prensa de ayer. / EFE/Manuel Bruque El técnico insiste en que si el Celtic demostró un fútbol muy pobre en el partido de ida fue por el buen trabajo que hicieron sus jugadores C. V. Jueves, 21 febrero 2019, 01:00

valencia. Sabe Marcelino que de manera inconsciente, un futbolista puede levantar el pie del acelerador con un 0-2 del partido de ida. Es esa una de las tareas que se ha propuesto en entrenador del Valencia para el encuentro de hoy contra el Celtic. Por eso ayer intentó empezar a construir su teoría. «La relajación siempre es mala compañera de viaje. La mentalidad del equipo debe ser la de ganar, independientemente de lo que haya ocurrido en el partido anterior. Vamos a convencer a los jugadores de que el máximo esfuerzo y concentración es la vía para lograr el resultado y estar en la siguiente fase».

Por eso, cuando se le señaló la posibilidad que aprovechando para dar descanso a unos, otros como Kang In y Ferran se beneficien, el técnico prefirió apostillar su versión. «Todos los partidos son importantes, no podemos relajarnos o pensar que está todo hecho. Decidiremos mañana», dijo, dejando entrever que los dos jóvenes no tienen ni mucho menos una plaza garantizada en el once. El coreano, por cierto, lleva cinco encuentros consecutivos sin jugar un solo minuto.

Admitió el técnico asturiano que Guedes está «para jugar de principio» y no concretó si Rodrigo o Piccini estarán listos el domingo que viene en Leganés. «Deseamos recuperar a alguno de ellos». Tampoco se quiso pronunciar -a diferencia de la Copa del Rey- sobre la posibilidad de que Jaume jugara este encuentro, no sólo por las molestias que tiene Neto sino enfocado a reforzar la moral del meta de Almenara de cara al compromiso de Copa del Rey. Por la respuesta que dio, es más, parece que va a jugar Neto hoy: «No puedo confirmar, mañana -por hoy- decidiremos. No creo que esté la eliminatoria decidida, es favorable pero tenemos el máximo respeto por el rival».

«No está la eliminatoria decidida, es favorable pero tenemos el máximo respeto al rival» «Centelles tiene un porvenir importante, es el defensa del filial que más condiciones reúne»

En lo que sí incidió fue en valorar el juego que exhibió el Valencia en terreno escocés. «El Celtic -comentó- es un equipo que juega con una filosofía de juego clara. Si no la ha podido llevar a cabo ha sido por el buen trabajo a nivel de organización y compromiso que tuvo el Valencia. Los momentos en los que metimos los goles tuvieron influencia en el partido. Creíamos antes que el Celtic allí iba a ser un equipo peligroso y difícil, y si no lo ha sido ha sido por el buen trabajo de los jugadores del Valencia».

Con Coquelin renqueante desde enero (molestias musculares), Parejo seguirá en el once. Marcelino defendía la salud que exhibe siempre el capitán. «Está acostmbrado a jugar de forma repetida»; mientras que, por último, habló de Centelles: «Tiene un porvenir importante. Es el defensa del filial que más condiciones reúne».