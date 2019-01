Marcelino reclama un delantero para poder luchar en las tres competiciones Marcelino, durante el entrenamiento de ayer en Paterna. / irene marsilla El entrenador espera que Chelsea, Valencia y Batshuayi alcancen una solución para hacer hueco al refuerzo. «Es posible que llegue al final del mercado», admite T. CALERO VALENCIA. Sábado, 19 enero 2019, 00:30

Faltan doce días para el cierre del mercado invernal y Marcelino García Toral considera ese tiempo margen suficiente para solucionar un problema en la rampa de salida (Michy Batshuayi) y otro relacionado directamente con la marcha del belga. Más claro que nunca habló ayer el asturiano sobre la necesidad del Valencia de contratar un delantero que tape la ausencia de Batshuayi. «El club está trabajando para la incorporación de un futbolista. Es posible que llegue al final del mercado», admitió el entrenador blanquinegro.

Con Rodrigo, Santi Mina y Kevin Gameiro al Valencia no le alcanza para hacer frente a Liga, Europa League y las posibles rondas de Copa del Rey que disputarían los blanquinegros más allá del 1 de febrero. «Si no llegara ese refuerzo nos encontraríamos una situación de dificultad porque nos faltaría un atacante. Si no llegara y hubiera lesionados, teniendo en cuenta que jugamos tres partidos por semana, nos veríamos en una situación comprometida», analizó Marcelino, quien no tiene duda de que Michy Batshuayi encontrará un camino para dejar el Valencia e iniciar un proyecto que le convenza plenamente.

La opción del Mónaco se le ha complicado a Batshuayi porque el Chelsea prefiere traspasar al delantero antes de permitir otra cesión. Aún así, Marcelino considera que el belga tendrá propuestas suficientes para salir. «Es un futbolista con varias posibilidades de mercado. El jugador tiene unas preferencias y el club propietario, otras. Antes de que se cierre el mercado buscarán, de común acuerdo, lo mejor para todas las partes. La lógica me lleva a pensar que Michy acabará en el sitio que todas las partes quieren», explicó el técnico. ¿Y en el hipotético caso de que Batshuayi se quedara en el Valencia hasta junio? En ese escenario, Marcelino dijo que el jugador «es un activo del club y nos veríamos obligados a optimizar el rendimiento del jugador». En cualquier caso, el entrenador apuesta a que esa situación «no se va a dar». Respecto a 'Chicharito' Hernández, uno de los arietes que suenan con más fuerza, no quiso hablar el técnico porque el mexicano está en el West Ham y «no tengo por costumbre hablar de futbolistas que no están en nuestra plantilla».

Marcelino destaca el apoyo de Murthy y Alemany tras la reunión de los ejecutivos con Peter Lim

Más allá del mercado de fichajes, Marcelino también desveló el fondo de las reuniones entre Peter Lim, Anil Murthy y Mateo Alemany en Singapur. «He tenido conversaciones con Anil y Mateo y ambos me han transmitido absoluta tranquilidad. El lógico disgusto, enfado o preocupación que sufrimos todos los que tenemos máxima responsabilidad en el proyecto. Los resultados no son los esperados y lo contrario sería de poca responsabilidad. Hay un apoyo a nuestro trabajo, un respeto y cercanía y nosotros debemos centrarnos en revertir esta dinámica de resultados», zanjó.

Marcelino, que cumple 18 años en los banquillos, aprovechó para agradecer al vestuario que se haya mantenido firme y unido: «Cuando era entrenador no profesional, pensaba que el entrenador tenía una importancia muy alta. Luego me di cuenta de que el fútbol es de los futbolistas. Agradezco a la plantilla el comportamiento con el cuerpo técnico porque en un club con tanta exigencia lo normal con estos resultados negativos es que se produzca una división. Aquí no ha sucedido».