Marcelino: «Rafinha demostró que el área técnica del Valencia no estaba equivocada» Marcelino, pensativo en el área técnica durante el partido de ayer. / juanjo monzó El asturiano saca pecho por la actuación del barcelonista ante el Athletic y lamenta que Lim frenara su llegada al club de Mestalla LOURDES MARTÍ VALENCIA. Sábado, 17 agosto 2019, 23:59

En el Athletic-Barcelona que todo el mundo recordará por el golazo de un Aritz Aduriz con 38 años, Marcelino García Toral rememorará la actuación de Rafinha Alcántara. El futbolista azulgrana fue el más destacado del equipo de Ernesto Valverde y el técnico blanquinegro sólo lamenta constantemente no tenerlo bajo sus órdenes por la negativa de Peter Lim: «Rafinha demostró que el área técnica del Valencia no estaba equivocado. Estamos ante un buen futbolista. Tuvimos la posibilidad de contar con él, pero ahora ya no y tenemos que aceptarlo».

El preparador blanquinegro se resiste a dejar de lado la incorporación del centrocampista brasileño: «Traspasado como quiere el Barça no puede ser... de momento. Desde hace tiempo en la planificación inicial para la temporada se reflejó que necesitábamos un jugador polivalente de ataque y seguimos pensando en esta idea». Si el máximo accionista del Valencia continúa sin fiarse de la condición física de Rafinha, razón por la que no quiere incorporarlo al club de Mestalla, le tendrá que buscar un sustituto a Marcelino. Lo dejó claro el asturiano una vez más: «Necesitamos un jugador de ese perfil. Si la plantilla sigue así, porque si no tendríamos que incorporar a más jugadores. Si se quedan los que están creo que necesitamos un futbolista ofensivo más».

A Marcelino le urge todavía más un 'Rafinha' si tiene a Parejo en la grada. Como ayer ante la Real Sociedad. Sin embargo el preparador no quiso justificar el empate en el último suspiro por la ausencia del de Coslada: «Jugamos con dos centrocampistas (Coquelin y Kondogbia) que considero de un nivel altísimo. Sólo hay un futbolista que defina los partidos, que es Messi. El resto debemos ser un equipo y nosotros los somos con todas las letras. Descargar un resultado en la falta de un futbolista me parece injusto». Para explicar el primer empate de la temporada, y deseando que no sean tantos como en la campaña del centenario, Marcelino negó que el Valencia hubiese tenido «mala suerte» y habló de dos razones principales «la falta de acierto en acciones evidentes para marcar el segundo y los errores graves».

«No hace falta recordarle a un futbolista que no puede saltar con la mano así cuando está en la barrera», dijo muy serio haciendo referencia al absurdo penalti de Coquelin que precisamente estaba siendo, como desde la campaña pasada, uno de los futbolistas más fiables del equipo. Durante la pretemporada que concluyó hace justo una semana, Marcelino ya se quejó de la cantidad de penas máximas evitables que estaban cometiendo sus futbolistas.

Aunque habló de dos motivos claros por los que se le remontó un partido en el minuto 100, deslizó que la crisis vivida no beneficia al equipo: «No voy a entrar en lo que influye o no. La tranquilidad influye en el juego y en el resultado. La inestabilidad perjudica. Pero no quiero decir en ningún caso que sea una excusa haber vivido una temporada movidita».