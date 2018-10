Marcelino quiere la mejor versión de Rodrigo Marcelino, ayer en la rueda de prensa en Old Trafford. / reuters El técnico del Valencia no se fía del mal momento de los de Mourinho y destaca el poderío físico que tiene el Manchester «Seguro que vuelve al nivel que todos esperamos», afirma H. E. Martes, 2 octubre 2018, 00:54

manchester. La comparecencia de Marcelino y Rodrigo fue un síntoma. El Valencia necesita la batuta de su técnico y el liderazgo de su delantero. La temporada pasada fueron fundamentales para que el equipo celebrara el éxito de la Champions. El técnico asturiano reconoció que las idas y venidas este verano sobre un posible traspaso del futbolista no fueron buenas para el atacante. «Cuando un jugador parece estar en el mercado y sumarse a esos grandes clubes puede ver que es la gran oportunidad de su vida. Eso puede agotar física y mentalmente. Rodrigo pudo haber bajado su nivel competitivo, intentamos dosificar los esfuerzos y seguro que vuelve al nivel que todos esperamos», señaló Marcelino, que aludió a varios factores para justificar que el internacional no ha llegado a su mejor versión. Entre ellos, el exceso de minutos y el poco descanso desde el Mundial. El técnico argumentó sus palabras desde la posición del entrenador protector que sabe que Rodrigo es vital para el Valencia.

Rodrigo lo tiene claro: «Venimos a competir a Manchester y a seguir creciendo». Apuntó que la victoria ante la Real Sociedad dio oxígeno al equipo y liberó la ansiedad. El internacional reconoció que salió del partido ante el Celta en Mestalla frustrado por el empate cuando la victoria parecía un hecho. «Terminé enfadado y amargado». Los cabreos también forman parte de un manual que se llama competir.

Marcelino despejó pronto la tormenta que envuelve a Mourinho en Manchester: «Lo que le pregunten para mí no es relevante». Al asturiano lo que le preocupa es el poderío físico del Manchester, la forma de hacerle frente y buscar la fórmula de conquistar Old Trafford. Marcelino defendió que el favorito es el conjunto inglés pese a su mal momento pero añadió que el Valencia viene a ganar en Manchester. Una victoria en Inglaterra sería un punto de inflexión. Pondría de cara la clasificación y blindaría al equipo tras el triunfo en Anoeta. «Se nos negó la victoria en varios partidos, no hemos alcanzado nuestro mejor nivel pero sabía que el triunfo estaba muy cerca», dijo.

El partido será muy físico y ahí el técnico tendrá que decidir si apuesta por un once de más musculatura o se mantiene fiel a una alineación en la que siempre que está disponible figura Parejo. Marcelino incide en que se ha mejorado en defensa pero aunque el error forma parte del juego quiere minimizar este aspecto: «Lo importante es que los fallos no sean de bulto, como los penaltis que hemos cometido en las últimas jornadas».

Rodrigo aseguró que el equipo llega a Manchester muy mentalizado. «Venimos con máxima ilusión. El escenario y la competición te lo da. A intentar ganar, es difícil pero en el fútbol las distancias cada vez son más pequeñas. Ganar cada día es más complicado pero venimos de un buen momento», afirma el jugador internacional.