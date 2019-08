Marcelino quiere a Laguardia y Mendes ofrece a Wallace Víctor Laguardia, durante un partido ante el Levante. / jesús andrade El Alavés tasa al central en más de 10 millones y no acepta jugadores para abaratar | El agente ha intentado colocar al defensa de la Lazio en el Benfica, Wolwerhampton y Mónaco, algunos de los clubes con los que opera JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 7 agosto 2019, 01:02

valencia. Marcelino García Toral lo tiene claro, quiere a Víctor Laguardia en su plantilla como cuarto central. Una decisión consensuada con Mateo Alemany y cuya operación ya está en marcha. El gran ploblema son las alturas del mercado, a menos de dos semanas de que arranque la competición, y un Alavés que afronta la negociación sin apreturas económicas y poco solícito a perder a su gran referente defensivo a las puertas del arranque de La Liga. Ese está siendo, tal y como indicaron fuentes oficiales a esta redacción, el gran escollo para que no se haya podido llegar no sólo a un entente sino a un acercamiento real que permita, a día de hoy, ser optimistas. El primer intento para fichar a Laguardia, en el pasado mercado de invierno, ya fracasó. El Valencia no logró convencer a Josean Querejeta, el también presidente del Baskonia, para fichar al veterano central aragonés. Esa operación fallida derivó en la cesión de Roncaglia, que cumplió en los meses en los que estuvo a las órdenes de Marcelino con el rol asignado al jugador desde su llegada de Vigo.

Querejeta ha tasado a Laguardia en más de 10 millones de euros. Una cantidad que el Valencia no está dispuesto a asumir para apuntalar el puesto de cuarto central. La única indicación desde Singapur tras el cónclave con Peter Lim, en el caso de realizar una operación que no cuente con el traspaso de una de las piezas claves del equipo, como en la oferta que hubiera llevado a Diakhaby al Wolverhampton de Nuno y a Otamendi al Valencia, es que la operación no ponga en riesgo el fair play financiero de la entidad. A estas alturas del mercado, la entidad de Mestalla tiene margen de maniobra pero no está dispuesta a llegar a esas cantidades por un jugador al que Marcelino conoce a la perfección, puesto que en 2008, en la temporada en la que entrenó al Zaragoza, Laguardia era la perla del filial y entrenó a las órdenes del asturiano en el primer equipo. El técnico sabe que es un jugador que, a las puertas de los 30 años, aceptaría su rol en el Valencia además de tener la opción, quien sabe si por última vez en su carrera, de disputar la Champions. La fuerza que pueda hacer el central para intentar mover la posicón petrea del Alavés será otra de las claves en los próximos días.

En enero, Mateo Alemany no llegó a un acuerdo con la entidad alavesa por Laguardia pero sí por Sobrino, que llegó a Mestalla a cambio de 5 millones y un contrato hasta 2022. El fichaje, uno de los puntos de fricción con Meriton por el escaso rendimiento del delantero, no es moneda de cambio a estas alturas puesto que el Alavés no está dispuesto en este momento de la partida a introducir a jugadores que abaraten la operación. Un escenario donde el Valencia está dispuesto a poner encima de la mesa nombres como el de Jason Remeseiro, Manu Vallejo o, incluso, el de Ferran Torres en el caso de que no cuaje ninguna de las opciones de cesión del valenciano a Alemania.

La entidad de Mestalla ya intentó el fichaje del aragonés en el pasado mercado de invierno

En medio de la cerrazón del Alavés con Laguardia ha vuelto a aparecer la figura de Jorge Mendes. El agente ha ofrecido la posibilidad de que Wallace dos Santos recale en el Valencia. Una opción que, a día de hoy, no contempla el club con el argumento sólido de que se está en plena negociación para fichar a Laguardia. La situación es calcada a la de otros escenarios con Mendes. El agente quiere buscar acomodo a Wallace, que no cuenta en los planes de la Lazio, y ha ofrecido los servicios del central de 24 años al Benfica, al Wolwerhampton y al Mónaco. Tres, contanto al Valencia cuatro, equipos con los que más operaciones ha realizado en los últimos años. El brasileño no es una opción abierta en estos momentos para la entidad de Mestalla pero Mendes ha realizado el ofrecimiento.

Quien sigue siendo jugador valencianista, y fundamental en los esquemas de Marcelino pese a que Meriton sigue dispuesto a escuchar ofertas que lleguen por él desde la Premier, es Diakhaby. El francés, en declaraciones a los medios oficiales del Valencia, puso el foco en el último partido de preparación del equipo, el sábado ante el Inter en Mestalla: «Ganar supondría un paso importante para llegar preparados inicio de la Liga. Estamos contentos. Es muy importante ganar partidos como el que jugamos ante el Leverkusen porque es un rival de Champions. Mi objetivo es estar mejor que el año anterior». De momento, Marcelino le ha dado el rol de titular por delante de Paulista, a la espera del cierre de mercado.