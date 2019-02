Fútbol | Valencia CF Marcelino: «El problema que veo para pasar es que la ansiedad se puede apoderar de nosotros» El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy. / EFE El técnico afirma que llegará a la final el equipo que mejor defienda LOURDES MARTÍ Martes, 26 febrero 2019, 14:39

Marcelino García Toral tenía un brillo en los ojos y una sonrisa diferentes. A 48 horas del partido de vuelta de semifinales de Copa ante el Betis, el técnico del Valencia no puede ocultar la ilusión por estar en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo. «Vamos a poner todo y más para darles esta satisfacción que se merecen los valencianistas. El problema que veo para pasar es que la ansiedad se apodere de nosotros. Mañana en momentos de dificultad tenemos que tener paciencia», ha comentado.

El preparador blanquinegro ya ha disputado cinco semifinales de Copa del Rey y cuatro de Europa League. Así que sabe que en este tipo de encuentros las piernas no son, sólo, lo más importante: «Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, hay que jugarlo por este orden o las emociones nos jugarán una mala pasada. Tenemos ilusión pero debemos buscar la activación correcta para estar en la final. Estamos en una buena dinámica de juego, competitivo y tenemos a la afición de nuestro lado», ha comentado.

Marcelino no considera una obligación pasar a la final pese haber evitado en esta eliminatoria a Real Madrid y Barcelona: «Todos queríamos enfrentarnos al Betis, seguro que ellos a nosotros. De hecho ambos pensamos lo mismo, en ambos lados. Puede pensar y venirte a la cabeza: 'ya está logrado, vamos a la final' pero no podemos caer en ese error. Tenemos la obligación de competir, de darlo todo por ganar, pero el fútbol es impredecible, este año fuimos testigos muchas veces de que en el fútbol, el resultado final no es acorde con lo que pasa en el campo. A los 55 minutos en el Villamarín parecía que estábamos muy lejos de la final, que prácticamente no podíamos llegar, en el 91 nos da una ligera ventaja pero en ningún caso definitiva. Sería un error pensar que está hecho todo. Vamos a sufrir y trabajar para intentar disfrutar. Todo está en el aire y 90 minutos decidirán. Esperemos que a nuestro favor», ha afirmado.

Respecto a la capacidad goleadora del equipo, ha comentado que ésta es mejor que a principio de temporada: «Los chicos están activados, a veces más por exceso. Podemos hablar de una estadística que dice que mejoramos la efectividad desde diciembre. El equipo está muy vivo, creo que estamos en nuestro mejor momento de la temporada teniendo en cuenta el análisis general de los partidos que es lo que me hace estar seguro de lo que dice. El gol igual que en un momento de esta temporada llegó con varios partidos metiendo goles va a volver a suceder», ha dicho.

El único futbolista que tiene asegurado su puesto en el once incial (salvo desgracia) es Jaume Doménech. El pasado 7 de febrero, el técnico, ha insistido en que el valenciano iba a ser «el portero de la Copa» e incluso se ha molestado Marcelino cuando se le ha cuestionado si ha cambiado de opinón: «Si dije que iba a jugar, hoy digo lo mismo porque si no la gente diría que estoy contando milongas. Jaume va a jugar toda la Copa porque así está establecido desde el inicio, yo no falto a mi palabra. Es un profesional extraordinario, un capitán ejemplar y un guardameta que tiene la confianza para defender la portería del Valencia». Marcelino no ha querido desvelar tampoco si contará con Cheryshev y Guedes: «Eso lo decidiremos mañana», ni la pareja de centrales que disputará el encuentro. Aunque sí que ha comentado que el futbolista portugués está «preparado»: «Está a un buen nivel, no le veo ningún problema, quizás el exceso de ganas de demostrar, participar, ser importante, todo lo que le sucede a un futbolista que fue importante para la afición, quiere rendir al máximo nivel. Tenemos que intentar que esto no se convierta en ansiedad», ha dicho un Marcelino que deja en manos de Gayà su participación en el choque en función de su estado y que ha comentado que Kondogbia hoy ha parado por un golpe en el tobillo.

Acerca del rival ha reconocido que el exvalencianista Sergio Canales «está en un gran momento» pero también ha recordado que en la ida «el equipo supo pararlo», además, Marcelino ha hecho referencia al resto del equipo: «El Betis tiene igual que nosotros una identidad propia. Se basan en la posesión, con un sistema y juego definidos. Todos los partidos contra ellos son similares. Sabemos dónde somos eficaces y dónde tenemos problemas. Ellos tendrán posiciones largas y nosotros tenemos que atacar y contraatacar las máximas veces que podamos, debemos cerrar los espacios y defender muy bien. Llegará a la final el equipo que mejor defienda pero siempre tiendo nosotros el pensamiento de que la forma de pasar es ganar y eso es lo que tenemos que saber. El público nos tiene que ayudar a defender con intensidad y coraje, habrá momentos de euforia, sufrir y en esos instantes hay que estar porque todos queremos estar en el Benito Villamarín para jugar la final, todos tenemos esa ilusión tremenda», ha añadido.

Antes de iniciar la rueda de prensa, Álex Navarro, director de comunicación del club mostró sus condolencias a familiares y amigos de Waldo. También anunció que los futbolistas lucirán un brazalete negro y se guardará un minuto de silencio antes del partido.