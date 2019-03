Marcelino pierde a Jaume y el Sevilla jugará con un portero del filial Marcelino, en rueda de prensa. / irene marsilla «No creo que en Sevilla le tengan unas ganas especiales al Valencia», dice el asturiano, que vuelve a dejar a Kang In por decisión técnica LOURDES MARTÍ Sábado, 30 marzo 2019, 23:56

valencia. Jaume Doménech se sumó ayer a la lista de jugadores del Valencia que no viajaron a Sevilla. Una gastroenteritis impidió al portero entrar en la convocatoria. El de Almenara ya no se entrenó el viernes, desde el club confiaban en que estaría recuperado para el partido de hoy. No pudo ser. También verán el partido por televisión Piccini, Coquelin y Sobrino por motivos físicos y Kang In Lee por decisión técnica.

Ayer, Marcelino dijo que ya tenía claro quién iba a ocupar el lateral derecho: «No voy a decir si Wass o Roncaglia, el que está totalmente descartado para esa posición es Paulista». El asturiano no consideró destacable el hecho de que el Valencia haya perdido esta semana a futbolistas como Coquelin o Sobrino que no han tenido compromisos internacionales: «Se lesionan porque se entrenan y nosotros preparamos las sesiones con la máxima exigencia posible. La parte positiva es que no son bajas de larga duración. Rubén llevaba semanas arrastrando molestias pero ha llegado un momento en el que ya no podía más», explicó el preparador quien no cree que la grada del Sánchez Pizjuán tenga especial animadversión por los de Mestalla: «No creo que en Sevilla le tengan unas ganas especiales al Valencia. Ellos tienen una gran afición, seguro que aprietan para que su equipo gane pero nosotros vamos a intentar sumar los tres puntos». Pese a que Marcelino reconoce que es «importante» el encuentro de esta tarde, considera que no es «definitivo» para la lucha por entrar en puestos Champions.

El preparador asturiano se enfrentará por décima vez a Joaquín Caparrós. Un entrenador que no podrá contra ni con el primer portero, Tomas Vaclik por lesión, ni con el segundo, Juan Soriano, sancionado. Tendrá que decidir el andaluz entre los dos guardametas del filial, Lucho García o Javi Díaz. Tampoco se ha recuperado a tiempo para el compromiso de hoy Pablo Sarabia.