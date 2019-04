Marcelino: «Los que piensen que la eliminatoria es fácil no son realistas» Marcelino García, hoy durante una rueda de prensa. / EFE El técnico espera recuperar a Kondogbia antes de que termine la temporada LOURDES MARTÍ Miércoles, 10 abril 2019, 18:51

Marcelino García Toral asegura que la etiqueta de «favorito» que Javier Calleja ha puesto al Valencia en la eliminatoria de Europa League que arranca mañana sirve para quitar presión al Villarreal: «Ellos han eliminado a equipos importantes, la Europa League es una liberación y pueden demostrar el poder que tienen, tienen el mayor presupuesto de la historia del club. Independientemente de poner o quitar calificativos para quitarnos las presión nos encontramos dos grandes equipos. Es un derbi, hay rivalidad y los alicientes son para ambos por igual porque estamos a dos partidos de jugar una semifinal de la Europa League».

A estas alturas de temporada, el entrenador del Valencia evita ya tildar de prioritaria a una u otra competición ya que considera que pese a perder en Vallecas, el equipo no ha agotado sus posibilidades de terminar cuarto. «Antes del parón dije que esta semana nos iba a decir las probabilidades que íbamos a tener de luchar por la Champions vía Liga. Creo que con los últimos resultados estamos en la pelea, quedan 21 puntos y estamos a cuatro del Getafe que es el cuarto. Estamos en una situación que en enero hubiéramos firmado y no podemos renunciar a ella. En Europa League estamos a cinco partidos de ganar un título y entrar en Champions, pero debemos centrar siempre la atención en el partido inmediato con independencia de una competición u otra», ha comentado Marcelino quien ha incidido en este aspecto cuando se le ha cuestionado si hará rotaciones: «Los días que hay entre un partido y otro son muy importantes. De Vallecas a Villarreal hay cinco días. En función de las molestias y recuperaciones de los jugadores establecemos prioridad para el partido inmediato y luego pensamos en el segundo. Vamos a intentar poner al mejor equipo para lograr un buen resultado en Villarreal».

«No tenemos que tener las más mínima confianza. En un día bueno le metió cuatro goles al Barça. Lo respetamos al máximo. Los que piensen que la eliminatoria es fácil, no son realistas. Va a ser una eliminatoria complicada ante un buen rival que está con la misma ilusión que nosotros. Estamos preparados para la dificultad y para saber que tenemos que rendir a un nivel muy alto para llegar a semifinales», ha añadido el preparador asturiano.

Marcelino ha reconocido que en la lesión de Kondogbia el que peor lo pasa es «el propio futbolista»: «Está fastidiado, ya tuvo bastantes lesiones a lo largo de la temporada. Para el equipo es un contratiempo importante. Cabe tener optimismo y esperar que evolucione favorablemente. A ver si lo tenemos antes de que finalice la competición. Ese es el objetivo de los servicios médicos y del futbolistas».

Para Villarreal, el entrenador espera contar con Coquelin y Piccini: «Si no ocurre nada ambos pueden estar en la lista. Después del entrenamiento veremos si es prudente que partan de inicio», ha explicado el Marcelino quien ha hablado precisamente del regreso de Coquelin justo en el momento en el que pierde a Kondogbia, también ha hecho referencia a las cuatro tarjetas que tienen tanto el centrocampista francés como Dani Parejo: «Es previsible que no pueden jugar todos los minutos al tener cuatro amarillas. Cuando surja ese momento y en función del rival tomaremos una decisión. No fijamos la atención más allá del partido de mañana».

Marcelino no ha querido entrar en polémica sobre los castigos de la Liga y del propio Rayo por los insultos que recibió tanto él como su familia en Vallecas: «No sé si sale barato o no insultar por el castigo que les ha impuesto el Rayo. Las imágenes hablan por sí solas y los que han insultado son igual de responsables que aquellos que con sus declaraciones incitan a ello. Me dedico a entrenar y me mantengo al margen y os rogaría que no le diéramos ya más trascendencia».

Antes de abandonar la sala de prensa para realizar la última sesión preparatoria antes del partido de mañana, Marcelino ha tomado la palabra para enviar un mensaje de respaldo a su colega en el banquillo del Sevilla. «En nombre del cuerpo técnico y de los jugadores, me gustaría transmitir todo nuestro apoyo y ánimo a Joaquín Caparrós. Con la fuerza, la vitalidad y el coraje que tiene saldrá de esta difícil situación. Mucho ánimo».