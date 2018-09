Marcelino: «¿Parejo? No me deja de extrañar que uno de los más importantes esté en entredicho» Marcelino García Toral observa el trabajo de sus jugadores. / damián torres «Confiamos en esta plantilla, cree en sí misma porque tiene capacidad», asegura el técnico blanquinegro LOURDES MARTÍ Sábado, 29 septiembre 2018, 01:02

valencia. Marcelino no descansa en su defensa a Parejo. El entrenador del Valencia se encomendó al capitán desde su llegada y un año después, aunque reconoce que no atraviesa su mejor momento, no comprende que se le cuestione su rendimiento. «Cada uno podemos opinar lo que queramos oportuno. El cuerpo técnico analiza muchos datos, vemos el partido en directo, en panorámico y vemos lo que nos ofrecen los futbolistas en ese puesto. No me deja de extrañar que un futbolista que la pasada temporada fue uno de los más importantes del Valencia parezca como que de repente está en entredicho. Los entrenadores estamos para apoyar a los futbolistas en los buenos y en los regulares momentos, no creo que Dani esté mal. Tenemos que intentar optimizar el rendimiento de cada uno en función de su capacidad. Tenemos argumentos suficientes para pensar así pero respetamos cada opinión», argumentó el entrenador asturiano quien reprochó que a veces «se tiende a buscar un responsable individual». «Nosotros consideramos el equipo como algo innegociable. Sólo llegaremos a ese funcionamiento individual desde el funcionamiento colectivo», sentenció.

Marcelino reconoce que para el vestuario no es «cómodo» no haber sumado ninguna victoria desde que arrancó la temporada. «Es indudable que no es cómodo cuando ves que, no sólo en este partido (en referencia al encuentro ante el Celta), en otros varios, que el equipo hace merecimientos suficientes para ganar y no lo logra. En otra dinámica hubiéramos ganado y con una ventaja clara. El fútbol es así, sólo a base de esfuerzo, perseverancia, llegaremos a la victoria. En el fútbol hay cosas inexplicables y vistos nuestros partidos no tiene una explicación lógica que hasta ahora no hayamos ganado. Es normal que esta situación incomode. Es súper lógico. Confiamos en esta plantilla, creen en sí mismos porque tienen capacidad. Creo que saldremos de esta dinámica y lo haremos reforzados». En este sentido considera clave que el equipo siga generando ocasiones de gol como ocurrió el pasado miércoles en Mestalla. «Siempre tenemos que hacer una valoración de llegadas y luego de precisión o acierto. Si llegamos poco es más difícil meter gol. Para mí, desde mi punto de vista, poner en duda por merecimientos el día del Celta que no hayamos ganado de forma clara por lo expuesto en el campo es una opinión pero no tiene una explicación lógica. Una cosa es tirar balones al área y otra es rematar en situaciones de ventaja. Creo que hemos hecho bastantes para ganar el partido y de forma evidente. ¿No se gana? Bien, se insiste. Me hubiera gustado que en otros partidos hubiéramos llegado tanto y tan claro. Si lo hubiésemos hecho seguro que hubiéramos ganado», insistió el preparador para después reconocer que quizás la Real Sociedad no es «el mejor rival» para «desbloquear el acierto de los delanteros porque no dejan muchos espacios».

Marcelino no quiso dejar pasar la oportunidad para destacar la mejora defensiva del Valencia en las últimas jornadas: «Hace tres semanas éramos la verbena de la paloma, ahora la verbena ya no tiene paloma, tenemos cierta eficacia defensiva, el rival nos llega muy poco por no decir casi nada y arriba llegamos lo suficiente. Es el camino a seguir. Si somos capaces de repetir nuestra dinámica será ganadora».