Marcelino: «Ojalá repitamos los éxitos de la pasada campaña» Murthy confirma que no habrá nuevas altas tras el éxito de la campaña de la renovación de abonos LOURDES MARTÍ Sábado, 13 julio 2019, 15:12

La XXV Convenció de Penyes Valencianistes ha reunido en Alzira a 1.200 personas. Más de un milar de seguidores que han recibido la visita de Anil Murthy, presidente del club de Mestalla, el entrenador blanquinegro, Marcelino García Toral y los jugadores Jaume Doménech, Geoffrey Kondogbia y Kevin Gameiro.

El máximo mandatario de la entidad ha reconocido que el de hoy «no es un día más para el valencianismo»: «Ver a más de mil personas de aquí, incluso del extranjero como la peña de Ginebra nos llena de satisfacción». Murthy ha destacado el éxito de la pasada campaña y ha destacado la labor del coletivo de las peñas: «Hacía once años que el Valencia no ganaba un título, la Copa también la ganasteis vosotros. Felicito a Fede Sagreras, presidente de la Agrupación, y a todos los peñistas por su trabajo, comprobamos que el único interés de la nueva directiva era trabajar por todos los peñistas. El camino nos está haciendo mucho más fuerte. En el año pasado ha pasado de tener cinco peñas en el extranjero a quince oficiales. El Valencia está muy arraigado a su tierra pero también de crecimiento global». El mandatario singapurense ha vuelto a incidir en la importancia de erradicar los malos comportamientos y ha anunciado de forma oficial que no saldrán pases de Mestalla a la venta para la temporada que arranca el próximo 17 de agosto ante la Real Sociedad: «En todos los desplazamientos sentimos el cariño del Valencia y siempre tolerancia cero contra algún tipo de violencia. Comprobamos la temporada pasada la importancia de la unión, debemos seguir en esta línea porque es importante. En la próxima campaña no habrá nuevas altas tras la excelente acogida de este año después de una temporada histórica. Enhorabuena valencianistas».

Anteriormente había tomado la palabra Marcelino García Toral. El entrenador del Valencia ha evitado marcarse un objetivo para su tercer curso al frente del banquillo blanquinegro y ha destacado el trabajo de sus futbolistas y la importancia del respaldo de la grada: «Para mí es un orgullo ser entrenador de este equipo. Quiero daros las gracias por el apoyo en los momentos de dificultad, nos hizo más fuerte a todos y logramos un objetivo muy difícil: ser campeón de la Copa del Rey ganando a todo un Barça que había conseguido cinco de las últimas seis ediciones. Me gusta recordar los méritos que han sido gracias a vosotros y también a una plantilla que todos, vosotros y nosotros, tenemos la suerte de dirigir y disfrutar. Ellos han trabajado mucho. A partir de aquí, yo como mucho de los que están aquí, procedo de familia humilde. La humildad es un tesoro porque nos permite ver la realidad. Cuando perdemos la humildad también lo hacemos con realidad. Ojalá repetir el éxito de esta temporada pasada, que es muy difícil porque vemos los potenciales de los que están arriba y a nuestro lado. Lucharemos con esfuerzo pero habrá momentos complicados y necesitamos vuestro apoyo, esfuerzo que es lo que nos lleva al éxito».

Jaume, que entró a la sala con la Copa portándola junto a Kondogbia al ritmo del himno del equipo, ante la mirada de Gameiro, se ha dirigido a los peñistas en nombre de la plantilla. «Estamos muy contento de estar aquí con vosotros. Sobre todo por ver lo unido que está el valencianismo. Damos las gracias porque siempre estuvisteis con nosotros, también en los momentos malos y por eso pudimos llegar a ganar un título que celebramos con vosotros. Empieza una nueva temporada en la que estamos muy ilusionados con cuatro competiciones. Trabajamos mucho y vamos a necesitar vuestro apoyo. Todos a una hemos demostrado lo fuertes que somos».

Posteriormente, tanto Marcelino como los futbolistas se han marchado antes de que arrancase la comida con los peñistas ya que tienen sesión de entrenamiento esta tarde. El que sí que se ha quedado junto a los aficionados es Murthy a quien este año no le ha acompañado Mateu Alemany, director general del Valencia, por motivos personales.