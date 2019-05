Marcelino: «Aquí no hay ningún héroe, el esfuerzo del grupo nos ha llevado a esta situación» Marcelino, ayer viendo el entrenamiento de su equipo en Paterna. / irene marsilla «Entrar en Champions es la satisfacción para la plantilla, el club y la afición. Nos permitirá hacer un equipo mejor», concluye el técnico LOURDES MARTÍ Sábado, 18 mayo 2019, 01:19

valencia. Marcelino se sentó ayer en el 'media center' de Paterna por última vez esta temporada. El técnico hablará tras el partido en Valladolid y el viernes próximo en Jerez para analizar la final de la Copa del Rey ante el Barça. El asturiano no abandonó el discurso que mantuvo incluso en los peores momentos. El grupo debía sacar al equipo de la crisis y es el grupo el que debe rematar la cuarta plaza. «Creo mucho en el equipo. Aquí no hay ningún héroe, son todos los que participaron duro y nos colocaron, con esfuerzo, en esta situación. Importantes son todos los que han participado y han pasado adversidades por las lesiones o resultados negativos», explicó.

No quiso entrar Marcelino en la polémica sobre si el Valladolid jugará al máximo o no, algo que puede afectar a Getafe y Sevilla, y espera el asturiano un partido «muy complicado». «Hay que salir a ganar, es nuestra intención, ojalá pase como ante el Huesca, sería fundamental. No podemos depender de lo que hagan Sevilla o Getafe. Entrar en Champions es lo mejor para todos, también económicamente, es la satisfacción para la plantilla y los aficionados y además nos permitirá hacer un equipo mejor para la próxima temporada», dijo Marcelino.

El entrenador echó la vista atrás para destacar, una vez más, la capacidad de superación de su equipo tras una mala primera vuelta. «Teníamos el gran problema de hacer sólo 17 goles en la primera vuelta. Luego mejoramos, no en el nivel que tenemos pero sí para hacer una segunda vuelta extraordinaria», recordó Marcelino, que «sí imaginaba» llegar a la última jornada con opciones de alcanzar la Champions: «Uno debe pensar en esa posibilidad. Si no lo piensa, no lo transmite. Hubiera sido una persona triste, rutinaria y sin convicción».

En el vestuario, insiste el técnico, no hay asomo de euforia porque el Valladolid no ponga nada en juego y sea más sencillo conquistar los tres puntos. «No ha entrado esa sensación en el vestuario porque hemos entrenado muy bien, tanto en atención como en la alegría que percibo. Le damos máxima importancia al partido, nos queda lo más difícil y es el partido de la confirmación. Hemos luchado, sufrido, estamos aquí y nos queda confirmar», puntualizó Marcelino, apercibido de sanción como Mina, Parejo, Soler, Gayà y Wass. Si ven la amarilla, se perderán el debut de la 2019-2020.