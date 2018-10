Marcelino necesita la mejor versión de Rodrigo Rodrigo conduce el balón en el encuentro ante el Barcelona. / EFE/Biel Aliño El técnico asumió la responsabilidad del cansancio físico y mental del ariete, que tiene al Leganés como una de sus víctimas favoritas TONI CALERO Viernes, 19 octubre 2018, 01:09

valencia. Rodrigo Moreno aún no ha despertado en la presente temporada y lo sufre el Valencia. No sólo por su aportación goleadora, sino por «la fluidez y llegada» que aporta al equipo, «la importancia que tiene en las transiciones de ataque» y muchos factores más del juego. Marcelino defiende así, sin dobleces, a su futbolista, una de las claves sobre las que se asentó el éxito de la 2017-2018. Rodrigo es imprescindible en el plan del técnico asturiano y por ello se celebró, tanto en la zona noble del club como en el banquillo, que finalmente no llegara la oferta irresistible que hubiera puesto, casi con total seguridad, punto y final a la era Rodrigo en Mestalla.

El verano fue extenuante para el hispano-brasileño, cuya labor a lo largo del curso le hizo mundialista y candidato a reforzar a uno de los 'cocos' que pueblan el fútbol europeo. Rodrigo recortó su descanso tras la cita de Rusia para incorporarse antes a la disciplina valencianista y aquello, interpretado como un gesto de compromiso y unido a los rumores que acompañaban a su figura, acabó por provocar un colapso. «Empezó muy bien, luego por error nuestro le acumulamos muchos esfuerzos. Pensamos que eso fue un cansancio físico y mental para él. Unido a los dos partidos que jugó con la selección en un plazo muy corto de tiempo, tras un Mundial y que se incorporó tarde, el ponerlo muchos minutos le ha provocado un cansancio físico y mental», asumió Marcelino en una entrevista para este periódico hace unos días. El asturiano entonó el 'mea culpa' con la mirada puesta en seguir protegiendo a Rodrigo, del que necesita la mejor versión ante el carrusel de encuentros que se avecinan en las próximas semanas. Marcelino, incluso, dejó correr el enfado del hispano-brasileño tras empatar contra el Celta en Mestalla. Ese día, como desveló Cope, Rodrigo entró hecho una furia al vestuario y se ganó la reprimenda del técnico. Eso fue de puertas hacia dentro, porque públicamente Marcelino volvió a defender al jugador asegurando que puede entender el enfado en un momento de máxima tensión.

Con Santi Mina fuera de circulación, todo apunta a que Rodrigo formará en el once ante el Leganés junto a Kevin Gameiro. El hispano-brasileño, por cierto, tiene al conjunto pepinero a una de sus víctimas favoritas y le ha hecho cuatro goles en sus últimos tres enfrentamientos. Después de disputar 81 minutos con la selección española (9 ante Galés, 72 contra Inglaterra), Rodrigo regresa a la competición en el Valencia decidido a mejorar sus números. «Hemos empezado a dosificar sus participaciones, es el delantero que más ha jugado de todos y en nuestra idea y la suya está volver a su mejor nivel. Por su elevada autoexigencia no se encuentra a la máxima fluidez. Lo va a conseguir. Se siente súper responsabilizado y él no debe asumir mayor responsabilidad que sus compañero», sentenció Marcelino.

El inicio del Valencia obliga a sumar ya de tres en tres y Rodrigo se antoja capital para darle la vuelta al asunto. De momento, el delantero internacional sólo ha hecho un gol esta temporada (contra el Atlético de Madrid) durante los 659 minutos que ha estado en el campo entre Liga y Champions. Las cifras duelen más si se comparan con el año anterior: en la octava jornada, Rodrigo ya había hecho cinco goles. El ariete arrancó la racha contra el Levante y marcó en cinco partidos consecutivos (Málaga, Real Sociedad, Athletic y Betis). Tras quedarse en blanco en el 4-0 al Sevilla, Rodrigo haría cuatro tantos más (Alavés, Leganés, Barcelona y Dépor) para finalizar la primera vuelta con nueve goles. Es consciente Marcelino de que el equipo está atascado de cara a portería (6 goles en 10 partidos) y Rodrigo es fundamental para acabar con la mala racha.