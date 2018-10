Marcelino: «Es mi momento más difícil como entrenador del Valencia» Marcelino da instrucciones durante un partido, imagen de archivo. / Jesús Signes El técnico reconoce que el equipo tiene una falta de confianza individual por los resultados LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 26 octubre 2018, 13:32

Marcelino sale en defensa de sus jugadores. «Necesitan ayuda, colaboración, un ambiente favorable. En Mestalla lo están teniendo. Yo al equipo le veo respuesta positiva, creo que los resultados llegarán a estos futbolistas no se les ha olvidado jugar».

«Tenemos jugadores muy importantes y tenemos que recuperar su máximo nivel. Para esos y el resto hay un componente que no podemos obviarlo, este equipo tiene una falta de confianza individual que la temporada pasada no habíamos vivido porque empezamos muy bien. Debemos asumir, no ocultar y darnos cuenta de esto. Jugadores más importantes y otros menos pero que también lo son para el grupo se han ganado un crédito, han competido meses extraordinarios, no es justo el resultado por sus merecimientos en el campo y por eso tenemos nuestra total confianza en ellos», ha insistido el técnico del Valencia en la rueda de prensa previa al partido en San Mamés.

A Bilbao, el conjunto de Mestalla viajará en una situación complicada ya que aunque Marcelino recuerda que el Valencia está «a seis puntos de la Champions y con posibilidades de continuar en la máxima competición europea», reconoce que no es fácil: «Es mi momento más difícil como entrenador del Valencia. No hay una situación de crisis, lo estaríamos si perdiéramos o fuésemos inferiores a muchos rivales. La situación es negativa y por ser inesperada está mermando a los jugadores».

En este sentido, el técnico se ha tomado la licencia de contar una pequeña anécdota para justificar su llamamiento a la afición: «El otro día vi una entrevista de Iniesta y poco después de Cristiano, ambos que son entre los diez mejores o cinco hablan de que tienen ansiedad, y falta de confianza en ciertos momentos y son jugadores de ese nivel. Pediría, a la afición que es soberana y exterioriza sus sentimientos, pero estos jugadores necesitan a sus aficionados. Están sufriendo porque no ganan, porque merecieron ganar, en el segundo tiempo ante el Young Boys cinco minutos nos desorientan, están mirando el resultado para que acabe el partido y ganar y nos olvidamos del juego, bueno una cosa supera a la otra. Tenemos una plantilla trabajadora, humilde, profesional y comprometida. Todos somos conscientes de que es difícil pero queremos revertirla. Hay ciertos momentos en que esta tensión por falta de confianza no es positiva, te bloquea. Si le pasa a extraordinarios futbolistas pues también a los nuestros y confiamos porque se ganaron un crédito, todos pensábamos en otra situación a principio de temporada».

Marcelino reconoce que nueve goles en doce partidos es «una cifra inesperada», además según los estudios el Valencia es el equipo al que más le cuesta generar para marcar goles: «Si las estadísticas lo dicen tenemos que crear más, chutar a puerta, ganar duelos y tener más efectividad. Se logra con trabajo, esfuerzo y mentalidad positiva. Todo tiene principio y fin. El año pasado seguro que éramos de los más resolutivos, luego volvió todo a la normalidad. Estos delanteros van a meter goles, también por trabajo del grupo y por ellos mismos. Estamos firmemente convencidos de su capacidad porque les vemos trabajar. Sólo les pondría dos peros el segundo tiempo ante el Espanyol y el Young Boys, antes demostramos criterio».

Marcelino deslizó que no contará de inicio en el choque de mañana en San Mamés con Kondogbia y Coquelin e hizo referencia a las declaraciones de Rodrigo en el postpartido en Suiza donde afirmó que el equipo debía jugar «más atrevido»: «Lo dijo no por el planteamiento, es porque se deben soltar más, no meterse atrás».