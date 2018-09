Marcelino: «Tenemos que mejorar como equipo, no podemos ocultar la realidad» Marcelino da instrucciones durante el partido. / JESUS SIGNES El técnico admite las carencias pero lanza una advertencia: «No vamos a modificar nuestra idea, si lo hago sería muy mal profesional» JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 20 septiembre 2018, 00:50

valencia. «Tenemos que competir a un nivel más alto en el duelo y tener más decisión y atrevimiento». El tono de Marcelino García Toral sonó más agrio que tras el empate ante el Betis o la derrota frente al Espanyol. La autocrítica, también. La primera victoria de la temporada se le resiste a los valencianistas y esa losa, en la recta final del mes de septiembre, activa la reflexión interna. Rodrigo Moreno fue el primer en hacerlo a pie de césped, dejando claro que el equipo no ha encontrado aún las señas de identidad de la pasada temporada, y el técnico asturiano no le fue a la zaga. Tras reconocer que los dos goles de penalti, en el 45 y el 48, fueron otras sendas puñaladas imposibles de coser, dejó claro que la Juventus ya había zarandeado con ganas el sistema defensivo de su equipo, rompiendo por las bandas, antes de ponerse por delante: «Íbamos al descanso con cero a cero y en una presión alta con diez nos salen. Todas las ocasiones que había tenido el rival habían venido en centros laterales y llegó uno más».

El asturiano quiso dejar claro que la derrota de anoche llegó ante «un grandísimo equipo» pero que el conjunto italiano fue el dominador del encuentro. «Nos han superado sobretodo en el once contra once, hasta la expulsión de Cristiano. Después el partido se igualó, dominamos y el rival se aprovechó de nuestros errores».

El técnico del Valencia se extendió en las explicaciones, contestando en varias ocasiones a preguntas centradas en las dudas en el juego de su equipo. Tanto es así que su rueda de prensa concluyó al filo de la medianoche. Marcelino, se sinceró: «Es evidente que tenemos que mejorar como equipo, tenemos que ser responsables con esta situación. No podemos ocultar la realidad. Ahora nos corresponde dar un paso adelante. Soy optimista porque veo el día a día y hay muy buena actitud y compromiso absoluto». Después de confesar a corazón abierto, con la misma vehemencia, defendió el trabajo de sus jugadores y el plan implementado desde su llegada. «No podemos poner en duda lo que venimos haciendo quince meses, yo no lo voy a poner en duda y no voy a expresar esas dudas a los futbolistas. Creemos en nuestro trabajo, esto depende de los jugadores amparados en una idea colectiva. Por tres o cuatro semanas de no buenos resultados no vamos a modificar nuestra idea. Si lo hago sería muy mal profesional».

Puso como ejemplo el nivel actual de Dani Parejo. Cuestionado sobre si no tener un sustituto natural en la plantilla para el madrileño es un error en la confección de la plantilla, negó la mayor aunque reconociendo que le falta ese perfil en la segunda unidad: «Eso no es confeccionar mal la plantilla, eso es que la plantilla no da para todo. Tenemos que potenciar otras posiciones, creo que podremos utilizar otro centrocampista que no sea Dani y que tendrá un rendimiento bueno, pero con sus características y su capacidad de juego ofensivo no tenemos otro. Es mi opinión y me puedo equivocar, no es una mala planificación desde mi punto de vista».

Tras las preguntas sobre el actual nivel de juego de Parejo, Marcelino García sabía que venía la batería de cuestiones sobre Carlos Soler. Anoche se le notó algo cansando de contestar tras cada partido en este inicio de curso a la misma pregunta y puso encima de la mesa una especie de reto con el canterano: «Si veo que con Carlos Soler mejora el centro del campo del Valencia jugará de mediocentro pero no me vale un partido o 30 minutos. Ha jugado partidos de pivote y ha tenido rendimiento bueno en unos y en otros regular. Creo en el colectivo, que tengamos un plan de juego y ahí intervienen todos los jugadores».

Con respecto al futuro más inmediato, el Valencia visita al Villarreal el domingo, el entrenador reconoció que, a estas alturas, su equipo necesita sumar tres puntos en un partido más que subir el nivel de juego a corto plazo. «Necesitamos una victoria más que jugar bien, lo que más necesita el equipo para recuperar la confianza es una victoria», sentenció antes de advertir que está confiado en que su equipo cumplirá «los objetivos realistas».