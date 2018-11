Marcelino: «Es maravilloso ver reír a estos jugadores por recoger sus frutos» Marcelino da indicaciones en el partido ante el Young Boys. / jesús signes «Ha sido durísimo, el Young Boys ha jugado al límite del reglamento», comenta el técnico, quien reconoce que en Getafe se vivirá un partido similar LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 8 noviembre 2018, 01:28

Al fin, «casi inexplicablemente» el Valencia logró su primera victoria en Mestalla. «Ante el Young Boys tuvimos acierto pero es que cuatro días antes deberíamos haber goleado al Girona. Es difícil de explicar que el sábado no hubiésemos metido ninguno y ante los suizos tres, es fútbol, acierto, definición...», comentaba Marcelino García Toral tras ganar por primera vez en Champions.

«Estamos muy satisfechos por la victoria, es obvio. Queríamos seguir en este precioso campeonato y para ello era imprescindible la victoria. La reacción de los jugadores ha sido fantástica. Hemos tenido más eficacia que hace cuatro días, hemos convertido gol y en fútbol es más fácil cuando marcas», añadió el entrenador, que hacía pocos minutos acababa de ver al vestuario, al fin, feliz. «Es maravilloso ver reír a estos jugadores por haber recogido sus frutos. Lo digo otra vez. Hemos sido muy penalizados desde que empezó la temporada y me voy a reiterar en ello, el rendimiento es superior a los resultados que hemos obtenido».

Después de marcar tres goles, era lógico que todos apuntaran hacia los de arriba. Más concretamente a Santi Mina. «La temporada pasada tuvo un gran rendimiento. Este año empezó jugando, luego fuimos repartiendo minutos. Tuvo la mala suerte de lesionarse ya ha vuelto con mucha energía», comentó Marcelino quien añadió que tal vez el haberse perdido algunos de esos partidos con resultado negativo, le permitiera estar más liberado: «Quizás esté menos cansado mentalmente que el resto de sus compañeros. Para nosotros es un aire fresco a nivel competitivo, de ambición, trabajo y esfuerzo». El entrenador blanquinegro se mostró contundente cuando se le deslizó que algunos de los otros delanteros del Valencia puedan ser menos solidarios o intensos: «Todos los jugadores tienen hambre. Quieren ganar, rendir y disfrutar, pero todos sufrieron más de lo debido y es algo inesperado. Hay que mirar hacia adelante, ver qué jugadores que más están en forma. Intento ser justo. A Santi le dimos continuidad a su trabajo desde el partido de Copa llegó, metió dos goles, trabajó y se esforzó. Mientras siga con ese trabajo intentaremos ser justos».

Un poco más atrás en el terreno de juego, pero tan importante como Mina en la victoria, se encontraba Carlos Soler. Un futbolista alrededor del cual siempre hay un debate «innecesario» para Marcelino: «Juega por fuera con nosotros año y medio, va a la sub-21 y también. Si estuviera muy equivocado, iría a la selección y lo haría por dentro. Es un jugador que nos da polivalencia, profundidad y creatividad. Le pido lo mismo que en el primer día. Creemos que compatibilizamos más con él en banda derecha. Buscamos el beneficio del jugador y que se integre el rendimiento en beneficio del equipo».

Marcelino que incluso bromeó sobre el hecho de que en Champions no haya videoarbitraje: «Para una ocasión que tenemos que no es fuera de juego y aquí no hay VAR», se mostró muy molesto con la contundencia de los futbolistas rivales y reconoció que puede ser un buen ensayo para lo que le espera al equipo el sábado en el Coliseum: «Ha sido durísimo, se jugó en el límite del reglamento muchas veces, esperemos que no nos pase factura para Getafe. Hay jugadores con múltiples golpes. Getafe va a ser un partido intenso, casi el mismo equipo de la temporada pasada y el mismo entrenador».

También en los debe del Valencia, el entrenador asturiano dejó caer la dureza del Young Boys: «Quizás nos haya faltado un poco más de contraataque pero cuando lo hacíamos íbamos al suelo y no recibían tarjetas».

Para finalizar, el técnico pospuso a que pasen entre 24 y 48 horas para ver el estado de algunos futbolistas que tienen molestias: «Gayà, Guedes... Los esfuerzos se van acumulando y en partidos con tanto contacto se acentúan los problemas. Esperemos que de gravedad no haya nada. Esperemos recuperar a algún jugador como Parejo para el próximo partido».