Marcelino y Longoria, dúo de trabajo en Liverpool

T. CALERO VALENCIA. Viernes, 3 agosto 2018, 00:01

Los cuatro amistosos han dejado bien claro que el Valencia necesita al menos tres futbolistas para reforzar el extremo izquierdo y la delantera

Estos últimos días de verano han improvisado dos grupos de trabajo en el Valencia. Ambos lejos de casa: uno en Singapur y otro en Inglaterra. El primero arrancó con un consejo de administración clave para el futuro del club de Mestalla. Con Peter Lim presente, los ejecutivos valencianistas estudiaron las líneas de actuación en los distintos frentes abiertos de la entidad a nivel financiero. La negociación por Gonçalo Guedes también tuvo una cuota de protagonismo elevada teniendo en cuenta que Marcelino desea la incorporación del portugués y el Paris Saint Germain, club propietario de los derechos de Guedes, ha pasado por Singapur debido a su gira asiática.

Tanto Mateo Alemany como Anil Murthy intentaron avanzar en las conversaciones con el PSG al tiempo que siguen planificando el resto de salidas y entradas. El presidente, por cierto, estará mañana en el palco de Goodison Park para ver en directo el quinto amistoso del Valencia esta pretemporada ante el Everton. Ni Murthy ni tampoco Alemany estuvieron en el King Power Stadium el miércoles y fueron Voro y Pablo Longoria quienes representaron al club de Mestalla en la zona noble del coliseo del Leicester City.

Por ahí se explica el segundo grupo de trabajo de los blanquinegros, formado por Marcelino García Toral y el director del Área Técnica. El entrenador y Longoria han tenido tiempo durante la mini-gira inglesa (Leicester y Liverpool) de hablar cara a cara y seguir puliendo las ideas que luego deben trasladar a Alemany y compañía. De la chistera de Longoria aparecieron Uros Racic y Mouctar Diakhaby, fichajes que contaron con el beneplácito de Marcelino porque el técnico confía ciegamente en el olfato del director del área técnica. Después de la primera oleada de fichajes, se enfrentan a otro escenario: el de ver cuánto tiempo tarda el club en deshacerse de los futbolistas que no cuentan de cara al próximo proyecto y acertar con los que están por llegar teniendo en cuenta que el Valencia no está para muchos dispendios económicos.

Una cosa tienen muy clara tanto Marcelino como Longoria, las zonas que necesitan urgentemente refuerzos. Nunca lo ha escondido el entrenador, pero los amistosos no han hecho sino reafirmar la idea de que el extremo izquierdo y la delantera piden fichajes a gritos. Mientras se trabaja en la contratación de Guedes, el Valencia debe firmar un futbolista para el carril izquierdo. Dos, si el club no llega a la demanda del PSG y Guedes sale de París en otra dirección.

Con la portería, la defensa y la medular bien cubiertas, en ataque está el otro punto débil del conjunto blanquinegro. Los delanteros aún no han 'mojado' este verano, algo que no preocupa pero refleja que hacen falta mejoras en la zona. Zaza no cuenta y sigue en plantilla mientras que, con el mercado abierto, nadie se atreve a garantizar que Rodrigo empiece la temporada en Mestalla. Mina tiene casi todos los números para seguir mientras que el futuro inmediato de Jordi Escobar no pasa por el primer equipo. Marcelino precisa dos delanteros -si se va Zaza- mientras ve cómo se eterniza la llegada de Kevin Gameiro.