Marcelino: «Si no llegase una incorporación no estaría decepcionado» Marcelino da instrucciones, al borde de su área técnica, en el partido de ayer. / juanjo monzó «Parejo está a un nivel muy alto y cuando él lo está, el equipo está mejor», explica el técnico, quien afirma que van a pelear la Copa LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 00:34

Hacía dos meses y un día que Marcelino García Toral no vivía un partido más o menos tranquilo en Liga. El Valencia no marcaba tres tantos y dejaba la portería a cero desde el partido ante el Rayo. Para el entrenador blanquinegro, la clave de la goleada de anoche fue la efectividad. «En los partidos hay detalles a tener en cuenta, metimos en el minuto dos del primer tiempo; el segundo, tras el descanso. Estas circunstancias no se han dado mucho a lo largo de la temporada y ese acierto hace que el futbolista crezca y se libere», comentó.

El preparador asturiano todavía no se atreve a marcar como clave para dar la vuelta a la situación la victoria ante el Celta. «Si somos capaces de aumentar el juego y mejorar la efectividad como hemos hecho en estos dos partidos, pensaremos que en Vigo fue un punto de inflexión», insistió. Marcelino hizo referencia a la importancia psicológica de la victoria de ayer: «Había futbolistas que estaban con la moral baja como Cheryshev, Carlos Soler, Piccini, Diackhaby, Rodrigo. El hecho de que repitan actuaciones buenas les va a venir bien a nivel personal y también al equipo», aseguró. «Parejo está a un nivel muy alto y cuando él lo está, el equipo está mejor. A mí me pediais prácticamente que lo quitara. En ese sentido, creo que estamos ante un gran futbolista. Tiene momentos mejores y otros menos buenos», reiteró.

En referencia al mensaje del club y del propio técnico acerca de priorizar la Liga ante la Copa, explicó: «Venimos de abajo, queremos instalarnos en la parte alta que es donde merece el Valencia. No vamos a tirar la Copa. Vamos a competirla, los jugadores tienen la máxima ilusión por eliminar al Getafe. Tenemos la eliminatoria complicada pero eso no significa que no vamos a pelear. Hay tres plazas. Dos y una que se disputan entre tres o cuatro equipos. Después de eso tenemos la Europa League. Es una competición que en menos partidos vas a una final que te da la Champions. Luego la Liga que es el día a día. Y tenemos una plantilla corta, lesionados jugadores importantes, se han marchado dos y no ha llegado ninguno. ¿Qué hacemos? ¿Jugar todo enero y el resto con los mismos?».

El asturiano no entendió que Coquelin le estaba pidiendo el cambio y el francés acabó al límite

Sobre el mercado dijo que no sabía qué decir. «El club trabaja para que haya una llegada pero no sé si habrá una salida, creo que no. Si la hubiese tendría que ser compensada. Ojalá podamos concretar una llegada en la parte ofensiva del equipo. Si no llegara no quedaría decepcionado porque sé el trabajo que se está haciendo», señaló. Marcelino también se refirió a un lance del partido, en que Coquelin pidió el cambio porque estaba al límite: el técnico confesó que no lo entendió.