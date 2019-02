Marcelino: «Hay que jugar con cabeza y corazón» Marcelino sonríe en un entrenamiento reciente del Valencia. / jesús signes El entrenador considera que el Valencia está en su mejor momento y llega «sin miedo» a la semifinal de Copa TONI CALEROLOURDES MARTÍ Miércoles, 27 febrero 2019, 00:17

valencia. No hay contratiempo que perturbe a Marcelino, ayer con la sonrisa puesta y, seguramente, el gusanillo dentro por un partido de esos que nunca se olvidan. Para bien o para mal, el técnico y su Valencia afrontan mañana ante el Betis una ocasión histórica, tanto para él como para un club que va camino de once años sin estar presente en una final. Al asturiano ya no le duele el empate 'in extremis' del Leganés, esa es otra guerra, porque no ve «nubarrones» por el carrusel de empates en Liga ni quiere malos augurios a pocas horas de defender en Mestalla ante el Betis el 2-2 de la ida y plantarse en la gran final del Benito Villamarín del próximo 25 de mayo.

«Jugar un gran partido, sufrir, jugar, competir, acertar y al final, disfrutar». Todo junto. Una batalla de noventa minutos -puede que 120- que Marcelino prepara junto a sus futbolistas «con cabeza y corazón». «Venimos de una dinámica positiva y tenemos a nuestro lado a la afición. Todos queremos estar en la final: club, futbolistas, cuerpo técnico y aficionados. Este partido se juega con cabeza y corazón, pero debemos jugarlo por ese orden para que las emociones no nos jueguen una mala pasada», definió.

Así que para Marcelino su Valencia atraviesa «el mejor momento de la temporada» pese a los puntos perdidos, en su mayoría, por los problemas de definición. «Estoy tranquilo con mi trabajo y contentísimo con mis futbolistas. El equipo está a seis puntos de la Champions y junto a Real Madrid y Barça, somos los únicos que estamos en las tres competiciones. En este momento no tengo dudas del equipo, somos de los mejores equipos de la Liga en todo menos en efectividad», subrayó un Marcelino que a nivel personal ha jugado cuatro semifinales de Copa y una de Europa League sin conseguir el pase a la final en ninguna de ellas: «A ver si a la quinta va la vencida. Estoy convencido de que los jugadores se darán una alegría ellos y también al cuerpo técnico y a nuestros aficionados».

El Valencia, recuerda Marcelino, se vio prácticamente fuera de la final en el minuto 55 del partido de ida ante el Betis. La remontada posterior concedió ventaja a los blanquinegros, así que entre ese golpe de moral, sumado a la locura de la vuelta en Mestalla frente al Getafe, 'obliga' al entrenador a encarar el choque «sin miedo». «El miedo es un mal compañero de viaje porque cuando tienes miedo, tienes dudas. Nosotros siempre tenemos que buscar la portería rival. Vamos a sufrir y a trabajar para poder disfrutar. Creo que todo está en el aire», detalló.

Ganará la mejor defensa

El pulso entre Valencia y Betis es también la confrontación de estilos entre Marcelino y Quique Setién. La clave del choque, según entiende el técnico valencianista, va a pasar por la defensa. «El Betis se basa en la posesión y casi todos nuestros partidos contra ellos han sido muy similares. El Betis tendrá posesiones largas y nosotros, ataques y contraataques las máximas veces que podamos. Creo que llegará a la final el equipo que mejor defienda, siempre teniendo el pensamiento de que la forma de llegar a la final es ganar y para ello tenemos que buscar la portería del rival», analizó Marcelino. En Liga, el Valencia ha encajado 21 goles por los 30 del Betis.

En una comparecencia más larga de lo habitual, a Marcelino sólo se le torció el gesto para hablar de la situación de la portería. No le gusta al asturiano que siga coleando el debate del titular. «Cuando hago afirmaciones, las hago desde la reflexión. Si digo que Jaume va a jugar el 7 de febrero, el 26 digo lo mismo. Jaume va a jugar toda la Copa porque se lo he dicho al futbolista y yo no falto a mi palabra. Es un profesional extraordinario, un capitán ejemplar y un portero en el que tenemos plena confianza», concluyó Marcelino, que aseguró no tener todavía claro el once titular.