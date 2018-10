Marcelino: «Estamos introduciendo los valores que nos hicieron muy buenos el año pasado» Marcelino da instrucciones a sus futbolistas durante el duelo ante el United. / REUTERS/Phil Noble «La primera experiencia contra la Juventus nos enseñó cómo se debía competir en este torneo», explica el preparador blanquinegro LOURDES MARTÍ VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:58

Marcelino García Toral empieza a reconocer a su Valencia. «Estamos introduciendo los valores que nos hicieron muy buenos el año pasado», afirmó el entrenador asturiano después de sumar un empate muy meritorio en Old Trafford. No haber encajado goles es algo muy «positivo», según el preparador: «Tenemos un equipo muy sólido, jugó muy serio durante los 90 minutos. No es que antes fuéramos desequilibrados, estoy contento, hemos recuperado jugadores y los que vinieron tarde empiezan a acoplarse».

Respecto a no haber conseguido batir al guardameta rival, Marcelino comentó: «No le llamaré ansiedad, eso no se corresponde a la falta de acierto, se juntan por un lado que es difícil ese el último pase y el gol y que enfrente teníamos jugadores muy buenos». El técnico blanquinegro volvió a ser cauto respecto a la posible clasificación del Valencia a la siguiente fase de la Champions y reiteró que ni después de la primera derrota había pesimismo ni ahora hay excesivo optimismo, aunque sí que reconoció que el vestuario había sido capaz de aprender de los errores de aquel debut en la máxima competición europea ante una Juve que fue muy superior.

«Después de la primera jornada donde jugamos contra el favorito del grupo, no fuimos capaces de sumar pero quedaban cinco jornadas. Esa primera experiencia nos enseñó cómo se debía competir. Contra el Manchester aplicamos enseñanzas, fuimos un rival difícil de batir, que concedió poco, quizás algún córner más de lo que deberíamos en la segunda mitad... pero queda mucho por delante. Hay que ir partido a partido, el próximo nos otorgará la oportunidad de seguir disfrutando de la clasificación. Ahora hay que disfrutar de la solidez del equipo, ver lo que somos posibles de hacer y también la capacidad de mejora», comentó Marcelino, quien consideró que teniendo en cuenta que el Valencia era el equipo visitante podría haber logrado un mejor resultado: «Pudimos haber ganado, pero el United también tuvo ocasiones. Quizás a los puntos y ellos en casa... yo lo veo parcial, pero es verdad que pudimos ganar».

Sin críticas al árbitro

El preparador asturiano volvió a esquivar entrar de lleno en la actuación del colegiado: «Ha pitado como lo ha hecho y debemos adaptarnos al baremo que le parece y aceptarlo», afirmó para después negar que temiera que las numerosas tarjetas amarillas -el conjunto blanquinegro vio nada menos que seis- que éste mostró a los futbolistas del Valencia les pasarían factura: «La concentración y el esfuerzo me hacía pensar que nada iba a distraer a los futbolistas».

Respecto a Jose Mourinho, que está pasando horas muy complicadas en el Manchester United, comentó que había sido «muy cariñoso» con él y que le había saludado afectuosamente.