Marcelino García Toral, en rueda de prensa. Villarreal CF

Marcelino: «Igual conozco mejor el estadio que al Valencia actual»

El exentrenador blanquinegro, ahora al mando del Villarreal, regresará a la que fue su casa este sábado durante el derbi de la Comunitat Valenciana

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:43

Comenta

Marcelino García Toral regresará este sábado una vez más a la que fue su casa, Mestalla, lo que le da un aliciente más al técnico ... del Villarreal de cara al derbi de la Comunitat Valenciana. «Es un partido atractivo y debemos centrarnos en la Liga. Queremos sacar un buen resultado para volver a la victoria. Será un partido muy complicado ante un rival que no se nos da bien en las últimas temporadas», aseguró durante su rueda de prensa previa al encuentro. El conjunto groguet llega con cuatro partidos seguidos sin ganar entre Liga y Champions, pero claro, es que viene de perder 0-2 contra todo un Manchester City de Pep Guardiola.

