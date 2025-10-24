Marcelino: «Igual conozco mejor el estadio que al Valencia actual»

Marcelino García Toral regresará este sábado una vez más a la que fue su casa, Mestalla, lo que le da un aliciente más al técnico ... del Villarreal de cara al derbi de la Comunitat Valenciana. «Es un partido atractivo y debemos centrarnos en la Liga. Queremos sacar un buen resultado para volver a la victoria. Será un partido muy complicado ante un rival que no se nos da bien en las últimas temporadas», aseguró durante su rueda de prensa previa al encuentro. El conjunto groguet llega con cuatro partidos seguidos sin ganar entre Liga y Champions, pero claro, es que viene de perder 0-2 contra todo un Manchester City de Pep Guardiola.

«Desde el partido contra el Manchester City hemos analizado al Valencia, un equipo que juega de forma muy similar a nosotros. Suele iniciar muy bien los partidos. Intentaremos contrarrestar a un equipo bueno y muy vertical. El Valencia tiene buenos futbolistas. No tiene algo a lo que estaba acostumbrado, pero tiene nivel. Igual conozco mejor el estadio que al Valencia actual», señaló el extécnico valencianista, que guarda mucho cariño a Mestalla y a la afición, aunque no tanto a los dirigentes del club.

El asturiano además detalló qué le llama más la atención de las armas que tiene el Valencia. «Tiene una defensa sólida, buenos jugadores en el medio y ha incorporado arriba futbolistas agresivos y con gol. Es un equipo que juega bien y muy parecido a nuestro estilo. Juega combinativo, se organiza en bloques medios con gente por delante del balón, defiende bien y muestra una identidad clara gracias al trabajo detrás», destacó Marcelino, que no hizo alusión a Arnaut Danjuma, futbolista que él mismo entrenó en Vila-real y que ahora defiende los colores blanquinegros.

Eso sí, el Villarreal llega con dudas en la alineación por las rotaciones al haber jugado Champions el martes. «Sí que hay ciertas molestias en algunos futbolistas, que tenemos que valorar si son lo suficientemente importantes como para no acometer riesgos, pero en principio no estamos en esa situación. Sí que tenemos ahí dos o tres dudas que haremos una valoración final y decidiremos», sentenció Marcelino en su rueda de prensa previa al derbi de este sábado.