Marcelino, es la hora de ganar

VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018

Cuando el Valencia encaró en febrero la semifinal de la Copa del Rey ante el gran favorito para conquistar el torneo, lo hizo después de ver cómo se le resistía el triunfo tras seis duelos con el trío dominante de la Liga. La afición quería un título como broche a la temporada de la recuperación, pero el Barça fue mucho Barça. Marcelino no supo hincar el diente a los culés, ni tampoco a Real Madrid ni Atlético, así que se plantó en el Camp Nou con una táctica ultra defensiva que, dicho sea de paso, fue una buena alternativa para contrarrestar la multitud de bajas que arrastraba el equipo. «Queríamos jugar nuestras bazas y llegar con vida a la vuelta. El Valencia sin Murillo, Garay, Kondogbia, Guedes ni Zaza compitiendo como lo ha hecho ante el Barcelona es muy difícil. Es para estar orgulloso», defendía Marcelino.

Y era cierto. El 1-0 del Camp Nou dejó alguna posibilidad y en Mestalla apretó muchísimo el Valencia, pero la pegada es la pegada: Coutinho mataría la eliminatoria nada más comenzar la segunda mitad. De nuevo otro intento frustrado por alcanzar a los transatlánticos del fútbol español. Ese fue el octavo partido del Marcelino valencianista ante la terna dominante. El noveno quedó para esta temporada, con el Atlético de Madrid visitando Mestalla en el debut ligero y un reparto de puntos final tras el 1-1 y los goles de Correa y Rodrigo Moreno.

La décima oportunidad se le presenta mañana a Marcelino, que no esconde su deseo de ganar por fin al Barcelona. Son catorce partidos de Liga sin hacerlo. «¿Ganar al Barça? No veas las ganas que tengo, nunca lo he hecho», soltó el asturiano en el acto del jueves por la noche en la Agrupación de Peñas. Competir sí ha competido el Valencia. Empezando por la visita al Santiago Bernabéu, el día que los goles de Carlos Soler y Geoffrey Kondogbia estuvieron a punto de servir para profanar el estadio madridista. El conjunto blanco empató y durante la primera vuelta de la 2017-2018, el Valencia firmó tablas con el Madrid (2-2), el Atlético (0-0) y el Barça (1-1). La igualdad ha sido la nota dominante en la mayoría de los enfrentamientos y el Valencia sólo perdió dos de esos nueve choques por más de un gol de diferencia.

Verse las caras en la segunda mitad de la temporada le sentó bastante peor al conjunto de Marcelino. Desde el engañoso 1-4 de Mestalla frente al Real Madrid hasta el 1-0 encajado en el Wanda o el 2-1 del Camp Nou. El bagaje del técnico asturiano en el club blanquinegro ante los grandes se resintió, en gran medida, por esos tres encuentros. En total, Marcelino acumula cuatro empates y cinco derrotas con 6 goles a favor y 14 en contra.

Esta visita del Barcelona, en cualquier caso, se produce justo cuando el Valencia parece más afinado en lo que llevamos de temporada. La actuación en Old Trafford obliga al vestuario blanquinegro a creer que es posible meterle mano a un grande porque la plantilla dispone de mayor talento individual que la pasada temporada. El gran peligro del Barcelona era y sigue siendo Leo Messi. El argentino es el jugador que más atención precisa aunque los piques con Luis Suárez en encuentros anteriores no se olviden dentro del vestuario. Con ese arsenal, el Valencia necesitará exhibir de nuevo una gran versión defensiva y que sus hombres de ataque tengan el acierto ausente en estos primeros compases de temporada. A ello también se refirió Marcelino en su distendido encuentro con los peñistas. «Es evidente que el acierto es definitivo. El año pasado se nos escapó la victoria en el minuto 84», recordó el técnico asturiano.