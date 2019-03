Marcelino: «¿Si le daré la mano a Bordalás? Si llego en hora sí» El técnico afirma que sólo tirará de Garay en situación de emergencia LOURDES MARTÍ Sábado, 16 marzo 2019, 17:33

Marcelino García Toral no ha desvelado se habrá saludo o no con el técnico del Getafe antes del partido de mañana. «¿Si le daré la mano a Bordalás? Si llego en hora sí». El preparador blanquinegro ha hecho referencia de este modo a las ocasiones anteriores en las que no saludó a su homológo en el banquillo del conjunto madrileño escudándose en que había salido al terreno de juego con el partido ya en marcha.

El asturiano no cree que la tensión vivida en los choques anteriores, incluida la tangana en la vuelta del partido de Copa, haya caldeado el encuentro: «No creo que influya. Es un partido diferente de Liga. La afición va a apoyar su equipo, a sus futbolistas que son los que lo necesitan. Con una victoria llegaría el patón llegaría habiendo logrado muy buenos resultados. Hay que centrarse en ese partido, en estar todos unidos, que el futbolista encuentre el ámbito más favorable y suma de ello todo ello, lograr tres puntos», ha insistido el preparador.

«Es un partido muy importante, lo afrontamos como si fuera el último. Afortunadamente a día de hoy a mitad de marzo no cabe ninguna duda de que ganar es restarle cuatro puntos al que ahora mismo es cuarto, tres puntos más el golaverage. Perder sería una muy mala noticia», ha añadido el asturiano quien considera que el parón va a ser «positivo» para el Valencia: »Nos viene bien porque la carga de partidos es brutal con todos los jugadores al límite. Hemos vivido momentos de tensión y exigencia, no cabe duda de que llegar a la final de Copa supuso un sobre esfuerzo físico y mental, en Liga también estamos remontando las posiciones y hemos disputado cuatro partidos de Europa League lo que nos permite estar en cuartos», ha comentado.

No ha lamentado Marcelino que futbolistas como Rodrigo, Parejo o Gayà, que acumulan muchos minutos, no puedan descansar al haber sido llamados por Luis Enrique. Y como ellos el resto de internacionales: «El mayor orgullo para un futbolista es jugar con su país. Ese refuerzo anímico le supone para el tramo final un empujón para su autoestima importante nunca me quejaré por tener internacionales», ha reflexionado.

A las 18 horas el equipo realizará la última sesión preparatoria antes del choque de mañana en Mestalla ante el Getafe (18:30 horas). Será tras ese entrenamiento cuando decida si Ezequiel Garay entre en la convocatoria: «Su evolución es positiva y miraremos si está disponible para echarnos una mano en una situación de emergencia. De principio sería ajustado. La decisión corresponderá después de este entrenamiento».

Respecto al rival en cuartos de Europa League, el Villarreal, ha comentado: «El rival no me gusta nada. En primer lugar porque es español, preferíamos jugar contra uno de fuera y ellos también lo pensarán. Ojalá nos hubiésemos encontrado en final o semifinales como mal menor para asegurar un equipo de la Liga en la final. Antes de ese primer partido de ida tenemos tres de Liga importantes para ambos. Hay que centrarnos en el partido de mañana», ha concluido.