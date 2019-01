Marcelino sacude a Batshuayi Marcelino, durante un entramiento en Paterna. / Irene Marsilla El Chelsea no se aclara con el delantero y el Valencia está incómodo con la situación del belga a sólo diez días del cierre del mercado de invierno JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Martes, 22 enero 2019, 00:06

La planta noble de las oficinas del Valencia está viviendo con un poco más de tensión el desenlace del futuro de Michy Batshuayi en el mercado de invierno que la que emanaba la foto del dulce que el delantero subió a sus redes sociales en su visita a Bruselas del pasado fin de semana, con permiso del que aún es su club.

La cruda realidad de la situación es que el Valencia sigue esperando a que el Chelsea tome una decisión definitiva con el belga. Vamos, que se aclaren. Los bandazos en las primeras semanas de 2019 donde la opción de una nueva cesión esta vez al Mónaco, el club al que quiere ir el jugador, fue frenada por el deseo del club inglés, prefiriendo ahora un traspaso, es una jugada más dentro de un proceso de venta donde Abramovic espera sacar más de 3.000 millones de euros.

Todo el lastre que pueda quitar a los inversores interesados, la familia real saudí es una de las opciones, será beneficioso para la transacción de la entidad londinense. El Chelsea compró a Batshuayi al Olympique de Marsella por 40 millones en junio de 2016 y le firmó un contrato hasta 2021 donde el salario del delantero se dispara por encima de los cuatro millones anuales. Son números que marean teniendo en cuenta el rendimiento actual del jugador con lo que el Chelsea está dispuesto a abrirle la puerta definitiva. Eso sí, el calendario del libro de pases que cierra el 31 de enero urge a una decisión final.

La operación de Batshuayi ha sido una de las negociaciones que más tiempo han consumido en la batería del teléfono móvil de Mateu Alemany. El director general del Valencia, que se sentó con Aderllan Santos y su agente el sábado en un hotel de Vigo, no regresó con el resto de la expedición tras el partido sino que se quedó en tierras gallegas hasta ayer por la mañana, donde regresó en un vuelo procedente de Santiago de Compostela.

La entidad de Mestalla espera que el Chelsea mueva ficha en los próximos días aunque asume que el culebrón con el belga puede mantenerse hasta las últimas horas del mercado. Mientras tanto, la ventana del Valencia para el jugador sigue cerrada. Aunque Marcelino reconoció en la previa del partido ante el Celta que el club se vería «obligado» a quedarse con el jugador hasta junio si no fructifica ninguna negociación, ayer le mandó un dardo cuando fue preguntado por la situación del delantero y la anécdota de la foto con el postre: «Lo que nos ha movido -para forzar su salida- es su rendimiento en el campo. Soy bastante corto, no muy inteligente, pero creo que los hábitos también conducen al rendimiento. Si eres difuso en el día a día, puede que el rendimiento sea irregular. Pero es una apreciación personal. El entrenador siempre he hecho valoraciones deportivas, sólo de rendimiento y luego intentamos aconsejar y perseverar en el consejo para ayudarles a lograr el máximo rendimiento. Nunca imponer. Somos mayorcitos y los futbolistas profesionales del Valencia deben saber cuáles son sus hábitos diarios para optimizar sus rendimientos». Tras la carga de profundidad, el asturiano matizó, aunque la decisión de que Batshuayi salga es firme: «Lo que haga en su vida particular no me compete. No lo voy a poner de titular por lo que coma o deje de comer, que tenga mujer o compañera, o salga de fiesta. En la vida del deportista, hay tiempo para todo».