Marcelino: «No me gustaron nada los primeros 35 minutos del equipo» El técnico asturiano espera recuperar a Paulista y Rodrigo para el partido del domingo frente al Leganés L. MARTÍ Jueves, 21 febrero 2019, 23:58

valencia. Reconoce Marcelino que con una renta de dos goles «es lógico relajarte» aunque su Valencia debería evitar la imagen que dio en el arranque del partido: «No me gustaron nada los primeros 35 minutos del equipo. Apenas fuimos intensos y no jugamos de forma colectiva, además estuvimos demasiado estáticos con el balón, también tuvimos demasiadas pérdidas. Tendríamos que haber sido más pausados con el balón pero la impronta de este equipo es atacar. Tras la expulsión fuimos superiores, es lógico en el fútbol actual».

En el entrenamiento de hoy, además de corregir los errores cometidos ante el Celtic, valorará el estado de Paulista y Rodrigo. Ambos podrían regresar a la convocatoria el domingo. «Creemos que pueden llegar pero vienen de lesiones y no trabajan con el grupo desde hace días. Si todo transcurre como esperamos y no hay nada, creemos que estarán disponibles ambos», dijo Marcelino.

El técnico insistió en que para él es importante tener siempre en el centro del campo a «Coquelin o Kondogbia»: «Cuando no tenemos a alguno de los dos sufrimos», reflexionó antes de volver a hacer referencia a Kang In: «Quisiera ponerlo más pero el reglamento no me deja alinear a doce. Tengo seis jugadores de banda, si creo que merece jugar más que otro lo pondré. El tiempo va determinando qué decisiones tomar, intento ser justo sin mirar el carné de identidad. El año pasado Ferran participó poco, este año un poco más, es el proceso habitual».

Antes de marcharse, Marcelino recordó que desde principio de temporada la «prioridad» del club es la Liga: «Luego las situaciones vienen. Gracias al trabajo de los futbolistas estamos a un paso de jugar una final de Copa el año del centenario».