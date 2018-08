Fútbol | Valencia CF Marcelino ya tiene a Gameiro, su objeto de deseo Gameiro junto a su esposa y sus hijos en Paterna. / irene marsilla El técnico ya intentó fichar al delantero para el Villarreal | El internacional francés asegura que el Valencia es mejor que el Atlético y no se pone límites: «Quiero marcar veinte goles o más» LOURDES MARTÍ VALENCIA. Martes, 14 agosto 2018, 01:20

Ayden y Aaron fueron los primeros en lucir la camiseta del Valencia para la temporada 2018-2019 con Gameiro a la espalda. Kevin, su padre, hacía pocas horas que había firmado su vinculación con el club de Mestalla hasta el 30 de junio de 2021. Con esa rúbrica se ponía fin a uno de los culebrones del verano.

Incluso después de la llegada de su sustituto en el Atlético, Kalinic, el conjunto colchonero se resistía soltarlo. ¿El motivo? Gameiro no descarta que el conjunto madrileño quisiera retrasar su partida hacia Valencia hasta después del primer partido de Liga que, cosas del azar, será ante los de Simeone: «Quizás eso ha influido en la operación pero espero estar a punto para jugar, tengo una semana por delante», comentó en su presentación en la que afirmó no tener asignado dorsal.

En el acto, el francés intercambió sonrisas cómplices con su esposa Lina, sentada a primera fila. Estaba contenta la familia después de unas semanas con demasiada incertidumbre: «No fue fácil pero hace mucho tiempo que en mi cabeza estaba claro. Quería venir aquí y tenía la confianza del Valencia para hacerlo posible. Estoy muy contento. He fichado porque ambas partes queríamos», reconoció.

Murthy da un tirón de orejas a la Curva Nord: «Necesitamos una grada de animación fuerte»

La primera tentativa llegó en 2011 tal y como confirmó el delantero: «Ha pasado mucho tiempo. Yo quería venir pero los clubes no llegaron a un acuerdo y luego salió otra opción y me marché a otro sitio (PSG)». Desde entonces Gameiro ha cambiado mucho: «Ahora tengo acumulados muchos partidos en Liga y Champions. Me habéis visto jugar muchas veces, estoy más fuerte y he marcado goles. Quiero anotar muchos aquí también», dijo. El ariete que llega por 16,5 millones de euros y hasta dos en variables, se marca una cifra ambiciosa de dianas: «Espero marcar 20 goles o más», auguró sonriente. Para ello tendrá que convencer a Marcelino para que le dé más minutos que a sus compañeros que, de momento, suman cinco: «Está claro que es el entrenador el que elige pero yo tengo confianza en mis posibilidades. En todos los sitios en los que he jugado había mucha competencia y eso es bueno para cualquier jugador. Hay muchas opciones en la delantera y eso bueno para cualquier equipo». Una vez más, Marcelino tiró de teléfono para convencer al objetivo para que pusiera rumbo a Valencia: «El entrenador me dijo que quería trabajar conmigo ya cuando estaba en el Villarreal y que ahora tenía la oportunidad de hacerlo en el Valencia. Eso me da mucha confianza. Llevo seis años ganando títulos y quiero un trofeo para este club. El Valencia va a quedar por delante del Atlético», concluyó.

El presidente despista sobre futuros fichajes: «Igual es mi última presentación... o no»

El encargado de darle la bienvenida fue Anil Murthy. El presidente bromeó acerca de la posibilidad de que no lleguen más refuerzos cuando en principio se espera la incorporación de Guedes y un 'tapado': «Esta será mi última presentación... o no». También aprovechó su intervención para mandar un mensaje a la afición pero sobre todo a la Curva Nord que en el partido de presentación no llenó la zona habilitada: «La fuerza de equipo está en su gente. Necesitamos una grada de animación más fuerte. Lo vamos a lograr y si no es hoy será mañana».