Marcelino: «Lim va a hacer todo lo posible para que Guedes juegue en Valencia» LOURDES MARTÍ VALENCIA Viernes, 24 agosto 2018

Marcelino García Toral dice que no aprovechará la visita de Peter Lim a Cornellà para pedirle que fiche a Gonçalo Guedes. «No hace falta que se lo diga porque no es el momento, ya lo planificamos al principio», ha comentado el entrenador del Valencia.

«Lim va a hacer todo lo posible para que Guedes juegue en el Valencia, te aseguro que lo va a hacer dentro de una lógica y sin hacer locuras», ha añadido el preparador quien también ha reconocido que el club baraja alternativas al luso: «Intentaríamos completar la plantilla siempre que tuviéramos la seguridad de que aumenta la capacidad del equipo. Tenemos soluciones preparadas», ha insistido Marcelino quien una vez más ha mostrado su deseo de que Rodrigo siga en Valencia: «Es muy difícil hacer diagnósticos, yo sólo puedo decir que está contento con nosotros, prueba de ello es su rendimiento. Desearía que se quedara pero si tres partes se ponen de acuerdo para que no esté pues el entrenador no puede hacer nada, prefiero que esa situación no se dé», ha comentado.

Sobre qué le pasa por la cabeza cada vez que le llama Mateo Alemany y si teme más que le diga que Rodrigo se marchará o Guedes regresará al Valencia, Marcelino ha regateado la pregunta: «Para cosas tan importantes no utiliza el teléfono... No estoy atento a esta situación, en mi trabajo doy prioridad a aquello que soy parte implicada. Para nosotros lo realmente importante, para el entrenador, los futbolistas de la plantilla es prepararnos para ganar el partido del Espanyol, lo otro son circunstancias que ocurren en el mercado es que ahí no puedo estar porque no puedo obsesionarme y estar pendiente porque me distraería».

Garay, baja

Para el partido del domingo en Cornellà (18:15 horas), Marcelino no podrá contar con Garay ya que todavía no se ha recuperado de su lesión de rodilla, lo que no ha desvelado el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro es quién ocupará el lugar del argentino y ha valorado la decisión que tomó la secretaría técnica de contar con cinco defensas para esta campaña: «Sabíamos que íbamos a jugar muchísimos partidos hasta diciembre, que era muy importante esta fase de competición, una muy ilusionante (Champions) y otra que nos implica estar concentrados (Liga). Es una zona de campo importante, Diakhaby fue una oportunidad de mercado y está respondiendo por encima de las expectativas. Ya veremos lo que elegiremos, ni los propios futbolistas saben quién va a jugar todavía, optaremos por la opción que nos sea más convincente».

Marcelino sí que ha descartado prácticamente jugar de inicio con las últimas incorporaciones Cheryshev, Batshuayi o Gameiro ya que su adaptación debe ser progresiva: «Llevan poco tiempo y otros compañeros ya tienen aceptados automatismos. Sí que viajarán pero no sé si participarán de inicio. En este momento no lo puedo decir»

Marcelino también ha reconocido que lo ideal sería terminar la campaña con unos 30 goles encajados y ha comentado que tanto Uros Racic como Kangin Lee jugarán con el filial blanquinegro este fin de semana.