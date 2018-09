Marcelino, explosión en el vestuario El asturiano, que había pedido frialdad para superar el bache, liberó toda la tensión acumulada tras el triunfo contra la Real Sociedad El técnico bajó a la carrera en Anoeta para felicitar de forma efusiva a su plantillaEl brasileño destaca la mejoría defensiva del equipo: «Desde Neto a Rodrigo, trabajamos todos juntos para no encajar goles» TONI CALERO T. CALERO VALENCIA. VALENCIA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:18

Mientras Neto Murara charlaba en zona mixta, donde detallaba la jugada de su parada a Willian José en el penalti, Kevin Gameiro dio una cariñosa colleja al guardameta que provocó la risa de ambos. Los futbolistas del Valencia lucían radiantes tras conseguir el primer triunfo de la temporada. «Nos hemos quitado un gran peso de encima», reconocía Neto, uno de los jugadores que había dado un paso al frente contra la Real Sociedad. El guía de la plantilla, Marcelino García Toral, sufrió en solitario esos noventa minutos en los que el Valencia mostraría dos caras para acabar resistiendo. Cuando Gil Manzano pitó el final, el técnico bajó a la carrera al vestuario blanquinegro.

En las tripas de Anoeta se respiraba la felicidad valencianista y retumbaban las palmadas de felicitación de Marcelino a sus futbolistas. Nadie era ajeno al estallido, porque Alemany y Longoria, a pocos metros del vestuario, también charlaban relajados mientras Gameiro o Paulista entre otros iban y venían para cumplir con los medios de comunicación. «Nos ha felicitado a todos y está muy contento. Nos ha dado la enhorabuena así como es él, tiene ese punto de sacarlo todo de dentro cuando hay algo y después de un partido como el que se ha visto ante la Real», explicaba Rubén Uría sobre la satisfacción de su primero, Marcelino.

La victoria en San Sebastián quebraba una racha de siete partidos oficiales sin ganar. Un tormento del que Marcelino se mostraba convencido de salir «con la cabeza fría». El asturiano mantuvo la confianza en el grupo aunque asistía preocupado al carrusel de empates que todavía mantienen alejado al Valencia de la zona alta de la clasificación. El traspié ante el Celta escoció porque los blanquinegros hicieron méritos para derrotar a los vigueses, así que el duelo de Anoeta era clave por dos motivos: enterrar las derrotas y aumentar la confianza de cara a dos choques de mucho nivel ante el Manchester United y el Barcelona.

«El esfuerzo y la unión nos darán el éxito. Soñemos juntos», explicó Anil Murthy tras el encuentro Instantes antes de la comparecencia de Uría, se escuchaban las palmadas de técnico y jugadores

Para empezar, Marcelino va a poder estar mañana en el banquillo visitante de Old Trafford y el domingo repetirá contra el Barcelona. Se acabó la sanción -injusta, según entiende el técnico- de dos partidos por la expulsión en La Cerámica. Cuatro puntos en dos choques ha sido el bagaje de Uría como 'jefe' del banquillo en este breve período de ausencia de Marcelino. «Es algo anecdótico. La felicidad completa es que el Valencia va a estar ahí arriba y la gente que siente el murciélago disfrute con el equipo», manifestó la mano derecha de Marcelino.

Durante el viaje de regreso a casa, se vivieron más momentos que reflejaban la liberación del grupo. Por cierto, algunos futbolistas aprovecharon la visita a la ciudad deportiva de Paterna para ver el encuentro entre el Mestalla y el Badalona. Los jugadores dieron rienda suelta al buen rollo a través de las redes sociales. Paco Camarasa tuvo su papel protagonista: el delegado cumplió 51 años el jueves, dos días antes del encuentro, y se sentó en el avión junto a Dani Parejo. «Felicidades al gran Paco Camarasa por sus 51 años, un honor tenerte con nosotros», escribió Jaume Doménech.

Anil Murthy tampoco desperdició la oportunidad de dejar un mensaje de optimismo para los aficionados valencianistas. «El esfuerzo y la unión nos dará n los éxitos que queremos conseguir. Soñemos juntos y amunt», fue la frase elegida por el presidente para destacar la victoria previa al vuelo a Mánchester con ese segundo encuentro de la Champions League frente al maltrecho United de Mourinho. A Inglaterra llega el Valencia con apenas unas horas de descanso entre partido y partido pero con un puntito más de confianza por culminar la mejoría de las últimas semanas con ese triunfo en Anoeta.

Gabriel Paulista sólo se ha perdido un partido de Liga en la presente temporada. La confianza de Marcelino en el brasileño es ilimitada y las ausencias de Garay le han convertido en un fijo. Contra la Real Sociedad respiró el central al igual que lo hicieron sus compañeros. Un triunfo que hacía «muchísima falta» después de seis jornadas sin conocer la victoria.

«Llevábamos varios partidos sin victoria y el equipo que quiere estar en Europa la próxima temporada otra vez tiene que vencer. En Anoeta tocaba vencer y fue otro partido difícil, pero fuimos en busca de la victoria, atacamos bien y defendemos muy bien. Ahora toca descansar y pensar en el próximo partido», analizaba Paulista, consciente de que una de las grandes claves de la mejoría blanquinegra pasa porque el nivel en la zaga ha subido. «Cuando veces un partido pero sufres gol, los defensas no salimos muy contentos. Los zagueros sabemos que no podemos encajar, así que los tres puntos y la portería a cero es algo muy importante para nosotros», apuntaba Paulista, que puntualizó: «Cuando hablamos de defensa no sólo lo hacemos de los cuatro defensores. Hablamos desde Neto a Rodrigo, tenemos que estar todos juntos para no encajar goles. Demostramos que somos un equipo y vamos a seguir así. Nos faltaba una victoria y gracias a Dios, la conseguimos». Paulista asegura que el equipo «no estaba preocupado» pero golpes como el del día del Celta, «con un gol en el minuto 80, te hace difícil no pensar en que puedes recibir un tanto en otro momento».

El presente de Gabriel Paulista y el Valencia es el Manchester United. Y el brasileño conoce bien a los 'red devils' de su paso por el Arsenal. «Será un partido difícil en Inglaterra. Tengo experiencia y es difícil jugar allí. Es verdad que el Manchester United está en un mal momento, pero es el Manchester. Una camisa que da mucho respeto, pero tenemos un gran equipo y grandes jugadores. Somos el Valencia y tenemos que ir a buscar la victoria», avisó el central, que mañana tiene opciones de ser titular en el eje de la zaga junto a Ezequiel Garay.