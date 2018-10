Marcelino espera un paso adelante de los fichajes Las incorporaciones están teniendo oportunidades pero no brillan TONI CALERO Viernes, 26 octubre 2018, 00:42

El 2 de agosto, justo después de finalizar el partido amistoso entre el Leicester y el Valencia, Marcelino lanzaba un mensaje de calma a los aficionados. Su experiencia durante el verano anterior, con Mateo Alemany haciendo malabares de última hora para confeccionar la plantilla, le hacía mostrar absoluta confianza: «Me dificultaría que el 1 de septiembre no tuviéramos a ninguno en banda izquierda, pero repito que mi atención está en buscar soluciones. Ya vendrán, está todo en marcha». Y sí, llegaron. De forma concreta y para ese perfil zurdo, aterrizaron Denis Cheryshev (14 de agosto) y la joya de la corona, un Gonçalo Guedes cuyo fichaje se anunciaba cuatro días antes del cierre del mercado. Esos últimos coletazos y el trabajo previo en las incorporaciones dieron al técnico un grupo de mucho nivel, teniendo en cuenta que Kondogbia y Rodrigo, dos puntales de la 2017-2018, continuaban como blanquinegros.

Transcurridos dos meses y doce encuentros oficiales de competición, lo cierto es que los fichajes no están respondiendo a las expectativas. Marcelino y el Valencia necesitan más, mucho más, un paso adelante de los recién llegados en el primer verano de faena en el club de Pablo Longoria. El director de la remodelada Área Técnica, miembro del núcleo duro del técnico, ve partido tras partido como los futbolistas elegidos para reforzar la plantilla del centenario no están dando el nivel que se esperaba de ellos. Los ocho fichajes del Valencia (más Kondogbia, por quien se ejecutó la opción de compra de 25 millones) visten del mismo tono gris que el resto de sus compañeros. Aún no han despertado.El que más críticas ha reclutado, Cristiano Piccini, es paradójicamente quien más minutos acumula (869) de los 'nuevos'. Sin recambio natural en el lateral derecho, Piccini ha asumido el papel que la temporada pasada protagonizó Martín Montoya. El italiano, convocado por Mancini para la 'azurra', sólo se ha ausentado contra la Juventus y la Real Sociedad. El siguiente en minutos jugados es Uros Racic, aunque la realidad del serbio pasa por la Segunda B. Apuesta personal de Longoria, el futbolista de 20 años no pasó el 'corte' tras la pretemporada y juega a las órdenes de Miguel Grau. Marcelino no quiso concretar hace tiempo qué ocurriría con el futuro de Racic y se limitó a decir que la decisión en ese momento era que jugara con el Mestalla.

Daniel Wass, por su parte, ha ido de más a menos. Contra el Leganés quedó demostrada su polivalencia (extremo derecho, izquierdo y finalmente lateral derecho) aunque sigue sin la libertad y llegada exhibida en el Celta. Cheryshev arrancó bien, gol incluido en el derbi del Ciutat, pero los primeros chispazos de Guedes le dejaron en un segundo plano. El ruso, por cierto, no estará en San Mamés porque ayer no pudo completar el entrenamiento con el grupo.Diakhaby, de momento, ocupa el papel de tercer central en los planes de Marcelino por delante de un Murillo que sólo ha tenido 180 minutos. El de Michy Batshuayi es un caso peculiar. Llegó fuera de forma pero aún así ha participado en todos los partidos oficiales del Valencia. Eso sí, sólo ha completado dos: contra Barcelona y Young Boys. Suma dos tantos el belga, uno más que Kevin Gameiro. El francés, a quien Marcelino ya quiso en el pasado mercado de invierno, está negado de cara a portería en sus primeros compases como valencianista. Contra el Leganés, por ejemplo, tuvo la victoria en sus botas pero no consiguió definir con acierto ante Cuéllar.Con Guedes, que puede reaparecer mañana mismo contra el Athletic, está la sensación de que justo cuando parecía cogerle el ritmo a la temporada, se rompió. El Valencia fue uno con él ante el Barcelona y tras la salida del portugués, el equipo se vino abajo. Sin duda, la recuperación de Guedes es una de las esperanzas del valencianismo.