Marcelino espera que Messi no tenga su día Irene Marsilla El entrenador hace un balance positivo del mercado de invierno y anuncia pocos cambios para el Camp Nou LOURDES MARTÍ Viernes, 1 febrero 2019, 19:29

Marcelino García Toral ha querido dar portazo a la polémica con Bordalás. El técnico del Valencia no ha contestado a su colega del Getafe. Esta mañana el alicantino ha lamentado los castigos a sus jugadores por la tangana del partido de Copa del martes: «No tengo nada que decir. Las imágenes son las que son. Me hubiera gustado no presenciar lo que ocurrió tras el final. Disfruté mucho con el final del partido pero después a todos nos hubiera ocurrido que no hubiese pasado. Hay un acta y un comité de competición que decide», ha sentenciado.

Tampoco ha querido el preparador blanquinegro valorar las palabras de Machín. «Me llamó la atención que los futbolistas de un equipo como el Valencia celebraban el pase con la afición que parece que habían ganado la Copa. Eso me hace que somos un equipo acostumbrado a ganar», ha comentado el técnico del Sevilla. Marcelino considera que quizás las declaraciones se han malinterpretado: «Me extraña que Machín haya querido hacer un comentario negativo de los jugadores del Valencia. Lo tengo por una persona correcta y me extrañaría que hubiese hecho ese comentario con carácter negativo hacia los futbolistas del Valencia. Es un momento... circunstancias que se dan a mí me dio un tirón y todo.... Repito que no creo que haya querido poner un tono negativo hacia los jugadores o el club», ha explicado.

Marcelino sí que ha reconocido que no le ha desagradado el resultado del sorteo de Copa: «Dado que la temporada pasada ya jugamos con el Barça no me habría gustado hacerlo otra vez. Va a ser una eliminatoria muy muy igualada, la vuelta es en Mestalla. El Betis es un muy buen equipo que está haciendo una gran temporada. Esta prácticamente como nosotros en Liga y también en Europa League. Ellos están con la ilusión de pasar además porque la final es en su estadio pero nosotros también», dicho el asturiano quien ha recordado que nunca dijo que el Valencia iba a dejar «la Copa de un lado»: «Dije que dábamos prioridad a la Liga. Lo seguiré diciendo. Empezamos esa competición a ocho partidos de jugar una final y ahora estamos a dos. Eso significa que estos futbolistas lo han hecho todo para llegar a la final, pero de la Copa ya hablaremos. Además ahora venimos de dos partidos ganados y vamos a un estadio tan atractivo como es el Camp Nou y en el que confiamos poner las cosas muy difíciles sabiendo que jugamos contra un equipo muy poderoso con un estadio de forma mejora que a principio de temporada pero vamos con la fe, la ilusión de lograr algo positivo», ha insistido.

Mañana, el Valencia espera un once de gala en el conjunto catalán: «Esperamos al Barça titular como siempre que nos encontramos tanto en Liga como en Copa. Eso es lo que pensamos, aunque juegan contra el Real Madrid en Copa también tienen cuatro días para prepararse… lo que decida Valverde no sé qué será, pero es lo creemos». Marcelino ha reconocido la figura de Lionel Messi por encima de todos los demás: «Nos da respeto, a la vez que admiración. Esta increíble, lleva muchos años demostrando un nivel increíble de juego. Es un elemento vital en el funcionamiento del Barça, nos hace disfrutar siempre que lo vemos menos cuando juega contra nosotros. Esperamos que participe las menos veces posible y a la vez que no tenga su máximo acierto aunque esto es complicado, así que trabajaremos mucho las ayudas para que no pueda participar».

Más allá de las bajas, Marcelino ha explicado que dado que tiene «margen suficiente» para preparar el partido de ida de las semifinales ante el Betis por lo que no hará muchos cambios: «Hemos tenido cuatro días para preparar este partido. Intentaremos o va a jugar un equipo, si no tenemos ningún problema, parecido al que ha jugado últimamente. No haremos muchísimos cambios», ha anunciado.

El preparador ha reconocido que al menos «anímicamente» el Valencia se encuentra en el mejor momento de la temporada: «Este equipo lo ha pasado mal, los futbolistas han sufrido mucho porque sentían que los resultados no se correspondían con el juego, teníamos muchos problemas de cara a la portería rival pero la mejora de la efectividad ha dado confianza. El hecho de meter más de un gol nos da ese atrevimiento y vamos a intentar competir contra uno de los mejores equipos de la liga», ha afirmado.

Sobre Gayà ha comentado que es «pronto para saber si va a estar disponible para la Copa»: «Veremos evolución y el lunes le haremos prueba-diagnóstico para saber el alcance», en esa lista se espera que siga estando Kondogbia: «Va convocado mañana y si no surge nada de forma continuada hasta final de temporada. En el caso de Guedes no os digo que no esté disponible para la Copa pero no es seguro».

Respecto al mercado de invierno que cerró ayer y a las incorporaciones de Rubén Rodrigo y Facundo Roncaglia ha incidido en que llegan «para ayudar»: «Se produjo la salida de Vezo en el último momento, buscamos a uno similar a él. Roncaglia es intenso y nos viene bien y además puede jugar en las cuatro posiciones de defensa. Por su parte Rubén va a aumentar la competitividad en el ataque, domina el espacio y la zona de profundidad. Ambos vienen con mucha ilusión sabiendo que vienen a un equipo hecho y van a tener dificultades pero vienen a aumentar la competitividad», ha advertido.

Para finalizar, Marcelino ha hecho un balance de las salidas y llegadas y ha valorado el grupo de jugadores con los que contará hasta junio: «Lo importante es el grupo de futbolistas que tenemos hasta ahora. Tenemos una absoluta confianza en los jugadores que participaron o han participado desde junio. Os vengo comunicando para que veáis que no miento que el mercado es difícil y que las posibilidades eran escasas. Sabíamos que la opción de Chicharito era muy difícil y así lo manifestamos. Tampoco nos planteamos otra situación de la actual tenemos una plantilla muy competitiva a aumentar el potencial. Nos van a ayudar son perfiles complementarios con los que tenemos y estamos confiados de hacer una segunda vuelta muy buena», ha concluido.