Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Entrar en Champions nos permitirá hacer un equipo mejor» EFE El técnico cuenta con Kondogbia para mañana y descarta prácticamente a Garay aunque viajará a Valladolid LOURDES MARTÍ Viernes, 17 mayo 2019, 13:34

Mañana es la sexta vez que el Valencia se juega la Champions en en el último partido de Liga. En cada una de esas finales, el club de Mestalla ha tenido un protagonista. Un salvador que Marcelino García Toral no espera: «Sabéis que pienso en el equipo, son todos los futbolistas que han disputado más o menos minutos en la competición, que han pasado adversidades y para mí no hay héroes únicos, es el conjunto».

Para «el partido más difícil pero también el más motivante» de la temporada, el técnico asturiano se lleva a 20 jugadores, las novedades son Ezequiel Garay y Kondogbia. Respecto a la participación de ambos ha comentado: «Garay no va a estar disponible con toda seguridad, Kondogbia, sí. El proceso de recuperación ha sido muy bueno, estamos muy satisfechos con la actitud que siempre ha tenido para recuperarse, ha hecho un buen trabajo. Lleva desde el viernes pasado entrenando con total normalidad con el grupo. Garay tiene una ligera molestia, veremos qué decisión tomamos pero no creemos que esté disponible».

Marcelino ha comentado que el Valencia no puede salir a especular en ningún sentido: «Hay que salir a ganar, es nuestra intención, ojalá pase como ante el Huesca, sería fundamental. No podemos depender de lo que hagan Sevilla o Getafe. Entrar en Champions es mejor para todos, también económicamente, es la satisfacción para la plantilla y los aficionados y además nos permitirá hacer un equipo mejor para la próxima temporada». Cuestionado sobre si este último mensaje fue un una de las consignas extraídas de los cónclaves de las últimas semanas de Peter Lim con la dirección general y secretaría técnica del Valencia, ha aclarado: «No es lo mismo venir a un equipo que juega Champions que Europa League. Eso es lógico, no me han dicho nada desde arriba ni Mateu, ni nada. Pero eso es futuro, hay que centrarse en la competición».

El preparador blanquinegro ha explicado que incluso en diciembre, cuando su puesto era cuestionado, confió en que el Valencia podría llegar a finales de temporada con la posibilidad de alcanzar la Champions: «Imaginaba, sí. El entrenador tiene que imaginar y pensar en esa posibilidad, si no no lo transmite. Hubiera sido un triste, una persona rutinaria, sin convicción… y nosotros siempre lo creíamos porque el nivel competitivo del equipo era alto. Tuvimos un gran problema y era que metimos 17 goles en toda una vuelta. Si volvíamos a nuestros números normales de acierto a la portería rival sabíamos que íbamos a sumar mucho«.