Marcelino: «No le dije a Kondogbia que forzara la tarjeta» Marcelino, en la ciudad deportiva de Paterna. / damián torres «No vamos a poner en riesgo la salud de Neto, si hay el más mínimo riesgo no contaremos con él», afirma el técnico LOURDES MARTÍ Domingo, 17 febrero 2019, 00:09

valencia. Sin tiempo para saborear la victoria ante el Celtic de Glasgow y pensando ya en el partido del Espanyol, Marcelino García Toral se encontró con la «sorpresa» del expediente de la UEFA a Geoffrey Kondogbia por recibir «a propósito» la tarjeta amarilla ante el conjunto escocés.

«Si ven las imágenes se verá que yo no le dije que forzara la tarjeta», afirmó el técnico. Si el organismo que regula el fútbol europeo aplica el artículo 15 del código disciplinario, el centrocampista francés se perdería dos encuentros: la vuelta de los 1/16 ante el Celtic y el más que hipotético partido de ida de octavos de final. Una situación que Marcelino desea que no se produzca: «Esperamos que se confirme la sanción de un partido y ya está». El Valencia conocerá la decisión de la UEFA el día 21.

Hoy, son varios los que deben tomar la palabra en otro dilema, el de Neto Murara. El guardameta se rompió la falange de su dedo índice en tierras británicas y aunque ayer se entrenó con aparente normalidad gracias a una férula que tapaba la zona afectada, su participación no es segura: «Va a depender de lo que decidan conjuntamente el propio futbolista y los doctores. Si se encuentra seguro y los médicos confirman que no hay riesgo elevado, decidiremos. Hace 48 horas que tuvo la lesión. No vamos a poner en riesgo la salud del jugador y si hay el más mínimo riesgo de que esa lesión pueda influir en una más grave, no vamos contar con él», dijo Marcelino.

El cuerpo técnico está «valorando» la titularidad de Gonçalo Guedes. «Está aumentando su nivel de intensidad en el trabajo. Tenemos ahora varios partidos muy seguidos y no nos vamos a precipitar. Sí queremos que el jugador sea importante en el último tramo de competición», comentó el preparador asturiano, quien explicó con el equipo «anímicamente» lógicamente bien después de cada victoria, su intención es continuar esta tarde con las rotaciones para «dosificar esfuerzos» y vencer al Espanyol para seguir la buena racha de resultados.

«Si ganamos serían ocho puntos de doce habiendo jugado partidos complicados fuera. Fijamos toda nuestra atención en el próximo partido y poner los cinco sentidos ahí para ganar», Marcelino insistió en que no es positivo fijar la vista en la cuarta plaza como objetivo en la Liga: «Lo que nos interesa es el Espanyol. Lo imprescindible es ganar al Espanyol. No podemos dejar escapar más puntos. Hemos ganado pocos partidos en casa. Es nuestra ambición. La competición es muy complicada y a todos les cuesta ganar. Tenemos que centrarnos en lo nuestro. Que el público nos ayude, venimos de jugar jueves y se acumula mucha competición», concluyó Marcelino.